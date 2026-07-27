Kripto piyasasında panik sona mı eriyor? Göstergeler değişti

Bitcoin'in gelecek 30 güne ilişkin örtük oynaklığı yüzde 40 civarında kalarak iki aylık dip seviyesine yakın seyretti. Bu görünüm piyasadaki paniğin azaldığını ancak yatırımcı güveninin henüz tam olarak oluşmadığını gösterdi. Ether'de de benzer bir seyir izlendi.