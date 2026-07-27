Kripto piyasasında panik sona mı eriyor? Göstergeler değişti
Bitcoin, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılara ara vermesiyle artan risk iştahından destek bularak 65 bin 200 dolara yükseldi. Brent petrolün yüzde 7'den fazla düşerek 87 dolara gerilemesi kripto piyasasındaki toparlanmayı güçlendirirken Ether 2 bin dolar sınırına yaklaştı.
Bitcoin, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırılara ara vermesinin piyasalarda risk iştahını artırmasıyla 65 bin doların üzerinde kaldı.
Gece yarısından itibaren sınırlı değişim gösteren Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,6 yükselerek 65 bin 200 dolardan işlem gördü. Kripto para, pazar günü vadeli piyasaların açılmasıyla 65 bin 600 doları test ettikten sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.
Petrol yüzde 7'den fazla geriledi
Washington ile Tahran'ın hafta sonu saldırıları durdurma konusunda anlaşması, yeni haftada küresel piyasalara olumlu yansıdı. Gelişmenin en belirgin etkisi ise petrol fiyatlarında görüldü.
Haftalardır 100 doların üzerinde seyreden Brent petrol, yüzde 7'yi aşan kayıpla 87 dolar civarına indi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş hisse senedi piyasalarını desteklerken kripto varlıklardaki toparlanmaya da katkı sağladı.
Ether, yüzde 0,51 değer kazanarak 1.963 dolara yükseldi ve haziran başından bu yana uzak kaldığı 2 bin dolar sınırına yaklaştı.
Fed öncesi faiz artırımı ihtimali azaldı
Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandı. Hürmüz gerilimi sırasında yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyon yüzde 4,1 seviyesine çıkarken ham petrolün yeniden gerilemesi, faiz artırımına yönelik beklentileri zayıflattı.
CME FedWatch verilerine göre piyasanın faiz değişikliği olasılığına ilişkin fiyatlaması, cuma kapanışındaki yüzde 37,4 seviyesinden pazartesi sabahı yüzde 30,5'e geriledi.
312 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı
Pazar günkü yükseliş, Bitcoin'de düşüş bekleyen yatırımcıların pozisyonlarını olumsuz etkiledi. Pazartesi günü türev piyasalarda gerçekleşen 312 milyon dolarlık zorunlu kapatmanın büyük bölümünü kısa pozisyon tasfiyeleri oluşturdu.
Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı, cuma günü 760 bin BTC'yi aşmasının ardından 740 bin BTC'ye düştü. Veriler, vadeli piyasa yatırımcılarının yükselişe henüz tam olarak katılmadığını gösterdi.
Fonlama oranları ve kümülatif hacim deltasının pozitif bölgede kalması ise pozisyonlarda sınırlı bir yükseliş eğilimine işaret etti.
Ether türev piyasasında alıcılar güçlendi
Ether vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 14,66 milyona ulaşarak 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Açık pozisyona göre ayarlanmış 24 saatlik kümülatif hacim deltasında Ether, büyük kripto varlıklar arasında en güçlü pozitif görünümü sergiledi. Bu tablo, alıcıların piyasa emirleriyle fiyatı yukarı taşımaya çalıştığını ortaya koydu.
Piyasalarda panik azaldı
Altcoin Sezon Endeksi 100 üzerinden 55'e çıkarken büyük altcoin'lerin ortalama Göreceli Güç Endeksi (RSI) 51,88 oldu. Göstergeler güçlü bir boğa piyasasına işaret etmese de haftalardır süren düşüşün ardından toparlanma sinyali verdi.
Bitcoin'in gelecek 30 güne ilişkin örtük oynaklığı yüzde 40 civarında kalarak iki aylık dip seviyesine yakın seyretti. Bu görünüm piyasadaki paniğin azaldığını ancak yatırımcı güveninin henüz tam olarak oluşmadığını gösterdi. Ether'de de benzer bir seyir izlendi.
Kripto piyasasındaki toparlanmanın devam edip etmeyeceğinde Fed'in kararı ile Hürmüz'deki saldırı molasının petrol fiyatları üzerindeki etkisi belirleyici olacak.