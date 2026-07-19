Kripto piyasasında tansiyon yüksek: Bitcoin için iki kritik senaryo
Bitcoin, 64 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken yatırımcıların gözü 68 bin 500 dolardaki kritik direnç seviyesine çevrildi. Jeopolitik gerilimler, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar kripto piyasasını baskılarken, beklentilerin altında kalan enflasyon verileri Fed'in gevşeme ihtimalini artırdı. Öte yandan arzın yüzde 95'inin çıkarılmış olması ve spot ETF'lerin 1,26 milyon BTC'yi aşan varlığı, uzun vadeli görünümü destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, 64 bin dolar seviyesini yeniden aşmasının ardından bu bölgenin hemen altında dengelenmeye başladı. Zincir üstü veriler, 60 bin doların orta ve uzun vadeli görünüm açısından önemli bir destek noktası olmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
Analistlere göre, kısa vadeli görünümde belirgin bir trend değişiminden söz edilebilmesi için Bitcoin'in 100 günlük üstel hareketli ortalamaya karşılık gelen 68 bin 500 dolar seviyesini aşması gerekiyor.
Jeopolitik gelişmeler risk iştahını baskıladı
Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 4,5'in üzerine çıkması, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı. Bu süreçte yüksek oynaklığa sahip kripto varlıklardan çıkan kısa vadeli sermayenin tahvillere ve ABD Dolar Endeksi'ne yöneldiği görülüyor.
Bitcoin ile güçlü bir ters korelasyon gösterdiği belirtilen DXY'deki yükseliş de kripto piyasası üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.
Enflasyon verileri Fed beklentilerini güçlendirdi
Buna karşılık, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri piyasalara kısmi rahatlama sağladı. Veriler, Fed'in ilerleyen dönemde para politikasını gevşetebileceğine ilişkin beklentileri destekledi.
Geçmiş dönemlerde faiz indirimleri ve genişlemeci para politikaları, kripto varlıklar açısından güçlü bir destek unsuru olarak öne çıkmıştı.
Bitcoin arzında sıkışıklık derinleşiyor
Toplam arzı 21 milyon ile sınırlandırılan Bitcoin'in yaklaşık yüzde 95'i, yani 20 milyona yakını üretildi. Dördüncü yarılanmanın ardından blok ödülünün 3,125 BTC'ye düşmesiyle birlikte piyasaya giren günlük yeni Bitcoin miktarı da en düşük seviyesine geriledi.
Bu görünüm, sınırlı arz nedeniyle Bitcoin üzerindeki uzun vadeli talep baskısının daha da belirginleşebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.
Spot ETF'ler piyasadaki dengeleri değiştirdi
ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinin elindeki toplam Bitcoin miktarı 1,26 milyonun üzerine çıktı. Yaklaşık 87 milyar doları aşan bu büyüklük, dolaşımdaki toplam arzın yüzde 6'sından fazlasına karşılık geliyor.
Kurumsal yatırımcıların elinde tutulan bu varlıklar, önceki piyasa döngülerinde bulunmayan daha kalıcı bir talep tabanı oluşturuyor.
Kurumsal yatırımcıların "dijital altın" ilgisi sürüyor
Küresel para arzındaki genişleme eğilimi devam ederken Bitcoin, arz yapısının merkez bankaları tarafından değiştirilememesi nedeniyle kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla "dijital altın" olarak değerlendiriliyor.
Bitcoin'in ayrıca itibari para birimlerinde yaşanabilecek değer kaybına karşı uzun vadeli bir korunma aracı olarak da öne çıktığı belirtiliyor.