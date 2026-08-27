Kripto piyasasının yeni yıldızı olabilir! Bir haftada yüzde 17 yükseldi

Fonlara yönelik toplam net giriş böylece yaklaşık 1,26 milyar dolara ulaştı. Yalnızca 24 Ağustos'ta kaydedilen 33,5 milyon dolarlık giriş, 2026'nın en yüksek günlük seviyesi oldu. Bu miktarın 25 milyon dolarlık bölümünü Bitwise'ın BSOL fonu oluşturdu.