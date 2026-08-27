Kripto piyasasının yeni yıldızı olabilir! Bir haftada yüzde 17 yükseldi
Solana, ETF'lere yönelen güçlü para girişleriyle yeniden 100 doların üzerine çıktı. Son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kazanan SOL'un haftalık yükselişi yüzde 17'yi aşarken, fonlara aktarılan toplam tutar 1,26 milyar dolara ulaştı. Teknik göstergeler alım baskısının güçlendiğine işaret etse de yükselişin devamı için 102-104 dolar aralığının aşılması gerekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Solana (SOL), güçlü para girişleri ve artan kurumsal ilgiyle yeniden 100 dolar sınırını geçti. Son 24 saatte yüzde 4'ten fazla yükselen SOL'un haftalık kazancı yüzde 17'yi aşarken, teknik göstergeler 110 dolar ihtimalini gündeme taşıdı.
Solana, yatırımcı talebindeki güçlenmeyle son günlerde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. CoinGecko verilerine göre 20 Ağustos'ta yaklaşık 86 dolardan işlem gören SOL, 27 Ağustos'ta 102 dolar bölgesini test ettikten sonra 101,14 dolar seviyesinde dengelendi. Bu hareketle tokenın kazancı son 14 günde yüzde 32'yi, aylık bazda ise yüzde 38'i aştı.
ETF'lere 1,26 milyar dolarlık giriş
Ralliyi destekleyen başlıca gelişmelerden biri, ABD'de işlem gören spot Solana borsa yatırım fonlarına yönelen para oldu. Bu ürünler, yatırımcıların geleneksel piyasalar üzerinden Solana fiyatına yatırım yapmasına imkân tanıyor.
Solana ETF'leri 26 Ağustos'ta 9,14 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu tutarın 5,51 milyon doları Morgan Stanley'nin MSOL, 2,65 milyon doları ise Bitwise'ın BSOL fonuna aktarıldı.
Fonlara yönelik toplam net giriş böylece yaklaşık 1,26 milyar dolara ulaştı. Yalnızca 24 Ağustos'ta kaydedilen 33,5 milyon dolarlık giriş, 2026'nın en yüksek günlük seviyesi oldu. Bu miktarın 25 milyon dolarlık bölümünü Bitwise'ın BSOL fonu oluşturdu.
110 dolar için kritik bölge
Teknik görünüm, SOL'un ay başında 70 dolar bandının alt seviyelerinden başlayan yükselişle önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. Günlük Supertrend göstergesi, 86,56 dolardaki destek çizgisiyle pozitif görünümünü koruyor. Yaklaşık 101,42 dolarlık fiyat, bu desteğin yüzde 17 üzerinde bulunuyor.
Piyasaya giren ve çıkan parayı ölçen Chaikin Para Akışı göstergesinin 0,30'a yükselmesi de alım baskısının arttığına işaret ediyor. Bununla birlikte işlem hacminin 70 dolar bandının ortalarından başlayan yükseliş sırasında genişlemesi, fiyat hareketini destekliyor.
SOL'un yükselişini sürdürebilmesi için öncelikle 102-104 dolar aralığını kalıcı biçimde aşması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek bir kırılma, 108 doların ardından psikolojik eşik olan 110 doları gündeme getirebilir.
100 doların altına düşerse ne olur?
SOL'un 102-104 dolar aralığını geçememesi durumunda ilk kritik nokta yeniden 100 dolar olacak. Daha önce direnç görevi gören bu seviyenin destek olarak korunması, yükseliş eğiliminin devam etmesini sağlayabilir. Aşağı yönlü bir kırılmada ise 96 dolar sıradaki önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
Dört saatlik grafikte fiyat, piyasadaki ortalama işlem seviyesini gösteren VWAP'a oldukça yakın seyrediyor. SOL yaklaşık 101,47 dolardan işlem görürken VWAP'ın 101,36 dolar civarında bulunması, kısa vadede alıcılarla satıcıların dengede olduğuna işaret ediyor.
Kısa vadeli hareketin hızını ölçen Williams %R göstergesi de 26 Ağustos'taki geri çekilmede görülen eksi 70 seviyesinden eksi 19,8'e yükseldi. Göstergenin aşırı alım bölgesinin sınırına gelmesi, yükseliş ivmesinin hızla toparlandığını ancak fiyatın kritik bir noktaya ulaştığını gösteriyor.
Dört saatlik kapanışların 102-104 doların üzerine çıkması hâlinde 108 ve 110 dolar hedefleri güç kazanabilir. SOL'un 104 doları aşamaması durumunda ise önce 101 dolar civarındaki VWAP seviyesi, ardından 100 ve 96 dolar destekleri takip edilecek.
Fiyatın günlük Supertrend desteği olan 86,56 dolara kadar gerilemesi için ise mevcut görünümden çok daha sert bir yön değişimi yaşanması gerekiyor.