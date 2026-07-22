Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali
Bitcoin, güçlü ETF para girişleri ve artan risk iştahının desteğiyle 66 bin doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Son beş günde Bitcoin ETF'lerine toplam 727 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, yatırımcıların 70 bin dolar beklentisi yeniden güç kazandı. Haziranda yaşanan 4,37 milyar dolarlık fon çıkışının ardından başlayan toparlanma dikkat çekerken, çip hisselerindeki yükseliş de kripto para piyasasındaki alımları destekledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, artan risk iştahı ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü para girişlerinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Haftaya alıcılı başlayan en büyük kripto para birimi, 66 bin dolar seviyesini aşarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.
Son 24 saatte yüzde 2,86 değer kazanan Bitcoin (BTC), salı günü 66 bin 459 dolara kadar yükseldikten sonra haberin hazırlandığı sırada 65 bin 980 dolar civarında işlem gördü.
Çip hisselerindeki yükseliş kripto piyasasını destekledi
Yarı iletken sektöründeki olumlu görünüm ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında alımları güçlendirdi.
Marvell ve Micron gibi yarı iletken şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, piyasalardaki risk algısının azalmasının spekülatif varlıklara olan talebi artırdığı değerlendirildi.
Kripto para piyasasında Ethereum yüzde 3,66, XRP ise yüzde 4 yükselerek son haftaların en güçlü günlük performanslarından birini sergiledi.
Bitcoin ETF'lerine 727 milyon dolarlık giriş
Piyasadaki yükselişi destekleyen en önemli unsurlardan biri de Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü fon akışı oldu.
Bitcoin ETF'lerine bir günde 226,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, son beş günlük toplam net giriş 727 milyon dolara ulaştı. Böylece Bitcoin ETF'leri son ayların en güçlü pozitif giriş serilerinden birini kaydetti.
Artan fon girişleriyle birlikte yatırımcıların yeni dip seviyelere ilişkin beklentileri zayıflarken, yükselen hisse senedi piyasaları ve çip sektöründeki güçlü görünümün de etkisiyle daha uzun soluklu bir yükseliş trendine yönelik beklentiler güç kazandı.
Gözler 70 bin dolar seviyesinde
Analistler, son verilerin Bitcoin'deki toparlanmayı desteklediğini belirtirken, sıradaki önemli psikolojik eşiğin 70 bin dolar seviyesi olduğuna dikkat çekiyor.
Bitcoin, mayıs ayında bu seviyenin altına gerilemişti. Piyasalarda fiyatın hafta içinde yeniden 70 bin doları test edebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
Haziran çıkışlarının ardından toparlanma
Haziran ayında Bitcoin ETF'lerinden 13 işlem günü boyunca aralıksız para çıkışı yaşanmış ve toplam 4,37 milyar dolarlık fon çıkışı kaydedilmişti.
Analistler, o dönemde yaşanan kayıpların tamamen telafi edilmediğini ancak son dönemdeki güçlü girişlerin toparlanma sürecini desteklediğini ifade ediyor.
İşlem hacmi 30 milyar dolara yaklaştı
Bitcoin'in günlük işlem hacmi son 24 saatte yüzde 28 artarak yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.
Kripto para piyasasında genel yükseliş eğilimi öne çıkarken, birçok dijital varlık aynı dönemde yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.
Bununla birlikte analistler, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yeniden piyasalarda belirleyici hale gelmesi veya çip sektörüne yönelik yatırımcı algısının bozulması durumunda yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini değerlendiriyor. Ancak mevcut görünümde kripto para piyasasında yukarı yönlü eğilimin korunduğu ifade ediliyor.