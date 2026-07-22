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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali

Bitcoin, güçlü ETF para girişleri ve artan risk iştahının desteğiyle 66 bin doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Son beş günde Bitcoin ETF'lerine toplam 727 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, yatırımcıların 70 bin dolar beklentisi yeniden güç kazandı. Haziranda yaşanan 4,37 milyar dolarlık fon çıkışının ardından başlayan toparlanma dikkat çekerken, çip hisselerindeki yükseliş de kripto para piyasasındaki alımları destekledi.

Damla Kaya
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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 1

Bitcoin, artan risk iştahı ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü para girişlerinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Haftaya alıcılı başlayan en büyük kripto para birimi, 66 bin dolar seviyesini aşarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 2

Son 24 saatte yüzde 2,86 değer kazanan Bitcoin (BTC), salı günü 66 bin 459 dolara kadar yükseldikten sonra haberin hazırlandığı sırada 65 bin 980 dolar civarında işlem gördü.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 3

Çip hisselerindeki yükseliş kripto piyasasını destekledi

Yarı iletken sektöründeki olumlu görünüm ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında alımları güçlendirdi.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 4

Marvell ve Micron gibi yarı iletken şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, piyasalardaki risk algısının azalmasının spekülatif varlıklara olan talebi artırdığı değerlendirildi.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 5

Kripto para piyasasında Ethereum yüzde 3,66, XRP ise yüzde 4 yükselerek son haftaların en güçlü günlük performanslarından birini sergiledi.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 6

Bitcoin ETF'lerine 727 milyon dolarlık giriş

Piyasadaki yükselişi destekleyen en önemli unsurlardan biri de Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü fon akışı oldu.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 7

Bitcoin ETF'lerine bir günde 226,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, son beş günlük toplam net giriş 727 milyon dolara ulaştı. Böylece Bitcoin ETF'leri son ayların en güçlü pozitif giriş serilerinden birini kaydetti.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 8

Artan fon girişleriyle birlikte yatırımcıların yeni dip seviyelere ilişkin beklentileri zayıflarken, yükselen hisse senedi piyasaları ve çip sektöründeki güçlü görünümün de etkisiyle daha uzun soluklu bir yükseliş trendine yönelik beklentiler güç kazandı.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 9

Gözler 70 bin dolar seviyesinde

Analistler, son verilerin Bitcoin'deki toparlanmayı desteklediğini belirtirken, sıradaki önemli psikolojik eşiğin 70 bin dolar seviyesi olduğuna dikkat çekiyor.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 10

Bitcoin, mayıs ayında bu seviyenin altına gerilemişti. Piyasalarda fiyatın hafta içinde yeniden 70 bin doları test edebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 11

Haziran çıkışlarının ardından toparlanma

Haziran ayında Bitcoin ETF'lerinden 13 işlem günü boyunca aralıksız para çıkışı yaşanmış ve toplam 4,37 milyar dolarlık fon çıkışı kaydedilmişti.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 12

Analistler, o dönemde yaşanan kayıpların tamamen telafi edilmediğini ancak son dönemdeki güçlü girişlerin toparlanma sürecini desteklediğini ifade ediyor.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 13

İşlem hacmi 30 milyar dolara yaklaştı

Bitcoin'in günlük işlem hacmi son 24 saatte yüzde 28 artarak yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 14

Kripto para piyasasında genel yükseliş eğilimi öne çıkarken, birçok dijital varlık aynı dönemde yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

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Kriptoda ibre sert döndü! Bitcoin'de yeni ralli sinyali - Resim: 15

Bununla birlikte analistler, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yeniden piyasalarda belirleyici hale gelmesi veya çip sektörüne yönelik yatırımcı algısının bozulması durumunda yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini değerlendiriyor. Ancak mevcut görünümde kripto para piyasasında yukarı yönlü eğilimin korunduğu ifade ediliyor.

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