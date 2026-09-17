Kriptoda sert dönüş: Bitcoin Fed'e direndi

Pazartesi günü 76 bin 500 dolara inen Bitcoin, aynı gün güçlenen alımlarla 79 bin 500 dolara çıktı. Bu yükseliş de kalıcı olmadı. CLARITY Yasası tasarısının Senato'daki sürecini ilerletmek için yapılan oylamada gerekli desteğin sağlanamaması üzerine fiyat, dakikalar içinde 77 bin 250 dolardan 75 bin dolara düştü. Böylece son bir ayın en düşük seviyesi görüldü.