Kriptoda sert dönüş: Bitcoin Fed'e direndi
Fed'in üç yıl sonraki ilk faiz artırımı, Bitcoin'de sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Kararın ardından gerileyen kripto para yeniden toparlanırken, altcoinlerde çift haneli yükselişler dikkat çekti. Enflasyon verileri ve ABD'deki kritik Senato oylamasının da etkilediği piyasada toplam değer arttı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırmasıyla sert dalgalanan Bitcoin, yeniden 76 bin 500 dolar seviyesine yükseldi. Kripto para piyasasının genelinde de alımlar öne çıkarken, altcoinlerde Zcash ve NEAR çift haneli kazançlarıyla dikkat çekti.
CoinMarketCap (CMC) verilerine göre toplam piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 1'in üzerinde artarak 2 trilyon 610 milyar dolara ulaştı.
Enflasyon verisi ve Senato oylaması fiyatları hareketlendirdi
Bitcoin'deki dalgalanma, geçen haftanın sonunda açıklanan tüketici enflasyonu verileriyle başladı. Önce 76 bin dolara gerileyen kripto para, ardından 80 bin dolara yaklaştı. Ancak bu seviyede satışlarla karşılaşarak hafta sonunu 77 bin dolar civarında geçirdi.
Pazartesi günü 76 bin 500 dolara inen Bitcoin, aynı gün güçlenen alımlarla 79 bin 500 dolara çıktı. Bu yükseliş de kalıcı olmadı. CLARITY Yasası tasarısının Senato'daki sürecini ilerletmek için yapılan oylamada gerekli desteğin sağlanamaması üzerine fiyat, dakikalar içinde 77 bin 250 dolardan 75 bin dolara düştü. Böylece son bir ayın en düşük seviyesi görüldü.
Faiz kararının ardından peş peşe sert hareketler yaşandı
Dün Fed kararı öncesinde 76 bin dolara toparlanan Bitcoin, bankanın 12 üyenin tamamının desteğiyle faiz artırmasının ardından yeniden 75 bin dolara çekildi.
İlk tepkinin ardından yaklaşık 1.500 dolar yükselen fiyat, daha sonra 1.000 dolar civarında geriledi. Sonraki alımlarla Bitcoin 76 bin 500 dolara ulaştı.
Bu toparlanmayla Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 530 milyar dolara çıkarken, toplam kripto para piyasasındaki payı hafif düşüşle yüzde 58,7 oldu.
Zcash ve NEAR'da çift haneli kazanç
Altcoinlerde yükselişin öne çıktığı günde, gizlilik odaklı Zcash yüzde 14'ün üzerinde değer kazanarak 1.350 doları aştı. NEAR'daki günlük artış ise yüzde 14,6'ya ulaştı.
Ethereum yüzde 1,5'in biraz üzerindeki yükselişle 2 bin 450 dolara yaklaşırken, benzer oranda artış kaydeden BNB 725 dolardan işlem gördü. Solana da 100 dolar seviyesini test etti.
XRP, TRX, HYPE, DOGE ve LINK'in yanı sıra CRO, PUMP, UNI, CC, DOT, ENA ve ONDO'da da yükseliş görüldü. RAIN ise genel eğilimden ayrışarak yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.