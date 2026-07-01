Kriz kahini milyarder isimden piyasaları karıştıracak tahmin: Sıfıra gidebilir

'İşe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık'

26 Haziran'da CNBC'ye konuşan Grantham, Bitcoin için oldukça sert ifadeler kullandı. Ünlü yatırımcı, Bitcoin'in işe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık olduğunu savunurken uzun vadede değerinin sıfıra kadar gerileyebileceğini öne sürdü.

Grantham'a göre Bitcoin dramatik bir çöküş yaşamayacak ancak zaman içinde yatırımcı ilgisinin azalmasıyla sessizce etkisini kaybedecek.