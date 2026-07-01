Kriz kahini milyarder isimden piyasaları karıştıracak tahmin: Sıfıra gidebilir
İnternet balonunu ve 2008 krizini önceden tahmin eden milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, bu kez Bitcoin için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ünlü yatırımcı, dünyanın en büyük kripto para biriminin uzun vadede değerini kaybederek sessizce yok olacağını savunurken, piyasada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
1987 borsa çöküşü, dot-com balonu ve 2008 krizini önceden bilen ve yaptığı uyarılarla tanınan milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, bu kez kripto para piyasası için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Varlık yönetim şirketi GMO'nun kurucu ortağı ve baş yatırım stratejisti Grantham, geçmişte spekülatif varlık balonlarını erken tespit etmesiyle finans dünyasında dikkat çekmişti. Deneyimli yatırımcı, 1980'lerin sonunda Japonya'daki varlık balonundan uzak durmuş, 1990'lardaki teknoloji hissesi çılgınlığına katılmamış ve 2008 öncesi konut piyasasına maruziyetini sınırlamıştı. Şimdi ise benzer bir uyarıyı kripto piyasası için yapıyor.
'İşe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık'
26 Haziran'da CNBC'ye konuşan Grantham, Bitcoin için oldukça sert ifadeler kullandı. Ünlü yatırımcı, Bitcoin'in işe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık olduğunu savunurken uzun vadede değerinin sıfıra kadar gerileyebileceğini öne sürdü.
Grantham'a göre Bitcoin dramatik bir çöküş yaşamayacak ancak zaman içinde yatırımcı ilgisinin azalmasıyla sessizce etkisini kaybedecek.
Bitcoin'in istikrarlı bir değer saklama aracı olmadığını savunan yatırımcı, kripto paranın yüksek oynaklığını en büyük risklerden biri olarak gösterdi. Aynı dönemde altının yükselişini örnek veren Grantham, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak halen değerli metalleri tercih ettiğini belirtti.
'Günlük hayatta kullanım alanı yok'
Milyarder yatırımcı ayrıca Bitcoin'in günlük hayatta yaygın bir kullanım alanına sahip olmadığını savundu. Restoranlar veya perakende ödemelerinde kullanımının oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Grantham, kripto paraların ağırlıklı olarak spekülasyon amacıyla elde tutulduğunu söyledi.
Daha da ileri giden Grantham, kripto varlıkların yasa dışı işlemleri kolaylaştırabildiğini iddia etti. Ancak eleştirilerinin, özellikle kripto para ekosisteminin temelini oluşturan Blockchain teknolojisini kapsamadığını belirtti.
Grantham 2024'te katıldığı bir podcast yayınında da Bitcoin'in sadece anonim kalmak isteyen kişiler için değer yarattığını savunmuş ve hükümetlerin kripto paralara daha sert yaklaşmamasına şaşırdığını dile getirmişti.
Grantham'ın iddialarına karşılık Cathie Wood başta olmak üzere kripto piyasasının önde gelen isimleri, Bitcoin'in uzun vadede önemli bir değer saklama aracı haline geleceğini savunuyor.