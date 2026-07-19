Küçük paralarla yatırıma nasıl başlanır? Ünlü yatırımcıdan ezber bozan formül
Milyarder girişimci Mark Cuban, 100 bin doları nasıl değerlendireceği sorulduğunda verdiği yanıtla ezber bozdu. Borsa ya da gayrimenkul yerine önerdiği ilk adım, milyonlarca insanın gözden kaçırdığı basit ama etkili bir yöntem oldu. İşte sıfırdan başlayıp zengin olan isimden küçük paralarla servet inşa etmenin formülü...
Yatırım denince akla ilk hisse senedi ya da altın gelse de milyarder yatırımcı Mark Cuban'a göre serveti inşa edecek ilk adım herkesin atladığı bir detayda gizli.
İlk hedef borçlardan kurtulmak
Forbes'a verdiği yeni röportajda eline bir para geçse nasıl değerlendireceği sorulan Cuban, önceliğinin yatırımdan çok tüm kredi kartı ve yüksek faizli borçlarını kapatmak olacağını söyledi.
Cuban'a göre yüzde 20'nin üzerinde faiz taşıyan bir borcu kapatmak, çoğu yatırım aracından daha yüksek ve garanti bir kazanç sağlıyor.
En iyi yatırım markette başlıyor
Mark Cuban'ın en dikkat çeken tavsiyesi ise günlük harcamalarla ilgili. Ünlü milyardere göre insanlar her yıl almak zorunda oldukları ürünleri indirim dönemlerinde toplu şekilde satın alarak ciddi tasarruf sağlayabilir.
Mark Cuban, diş macunu, tuvalet kağıdı, deterjan, şampuan ve temel mutfak ürünleri gibi sürekli tüketilen ihtiyaçların uygun fiyattan alınmasının, aslında garantili bir kazanç anlamına geldiğini söylüyor.
Neden yatırım yerine tasarruf?
Mark Cuban'a göre yatırım sadece daha fazla para kazanmak değil, gereksiz harcamaları azaltarak paranın cebinizde kalmasını sağlamak.
Nakit bulundurmanın önemi
Cuban'ın yatırım anlayışındaki bir diğer dikkat çekici nokta ise nakit para. Borçlarını kapattıktan ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan paranın tamamını yatırım araçlarına yönlendirmeyeceğini belirten ünlü girişimci, doğru fırsat oluşana kadar nakitte kalmayı tercih edeceğini söylüyor.
Başarılı yatırımcıya göre bazen sabırlı olmak yanlış yatırımdan daha sağlıklı sonuçlar veriyor.
Sıfırdan başlanan servetin hızlı inşa edilmediğinin altını çizen Cuban'a göre küçük paralarla birikim yapmanın kuralları ise şöyle:
-yüksek faizli borçlardan kurtulmak,
-gereksiz harcamaları azaltmak,
-günlük ihtiyaçlarda tasarruf etmek,
-doğru yatırım fırsatları için nakit bulundurmak.