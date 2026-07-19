Küçük paralarla yatırıma nasıl başlanır? Ünlü yatırımcıdan ezber bozan formül

En iyi yatırım markette başlıyor

Mark Cuban'ın en dikkat çeken tavsiyesi ise günlük harcamalarla ilgili. Ünlü milyardere göre insanlar her yıl almak zorunda oldukları ürünleri indirim dönemlerinde toplu şekilde satın alarak ciddi tasarruf sağlayabilir.

Mark Cuban, diş macunu, tuvalet kağıdı, deterjan, şampuan ve temel mutfak ürünleri gibi sürekli tüketilen ihtiyaçların uygun fiyattan alınmasının, aslında garantili bir kazanç anlamına geldiğini söylüyor.