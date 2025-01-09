Küçülme trendi sürüyor! 2025'te hangi şirket kaç kişiyi işten çıkaracak?

2025 yılında teknoloji, medya, finans, üretim, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yapay zeka dönüşümü, maliyet düşüşü ve küresel ekonomik belirsizlikler birçok dev şirketi, çalışan sayısını azaltmaya yöneltti.

Dünya genelinde milyonlarca çalışanın işini kaybetmesine neden olan bu süreçte dikkat çeken adımlar atılıyor. İşte 2024'te işten çıkartma yapan ve 2025 yılı itibarıyla işten çıkarmalarını sürdüren veya planlayan dev şirketler: