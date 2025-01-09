Küçülme trendi sürüyor! 2025'te hangi şirket kaç kişiyi işten çıkaracak?
2025 yılında teknoloji, otomotiv, finans, gıda ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Microsoft, AMD, Samsung ve Audi gibi dev şirketler; yapay zeka dönüşümü, maliyet düşüşü ve talep daralması gerekçeleriyle binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Cargill, BlackRock, SAP ve daha birçok global marka ise yeniden yapılanma ve büyüme odaklı adımlar atarak iş gücünü azaltmaya yöneliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu dalga, küresel ekonomide de derin izler bırakıyor. Peki 2024 işten çıkartma yapan ve 2025'te işten çıkartma planlayan şirketler hangileri?
2025 yılında teknoloji, medya, finans, üretim, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor.
Yapay zeka dönüşümü, maliyet düşüşü ve küresel ekonomik belirsizlikler birçok dev şirketi, çalışan sayısını azaltmaya yöneltti.
Dünya genelinde milyonlarca çalışanın işini kaybetmesine neden olan bu süreçte dikkat çeken adımlar atılıyor. İşte 2024'te işten çıkartma yapan ve 2025 yılı itibarıyla işten çıkarmalarını sürdüren veya planlayan dev şirketler:
Microsoft: Performans odaklı bir yapılanmaya giden Microsoft, düşük performans gösteren çalışanlara yönelik işten çıkarma kararları alıyor. İşten çıkarılacak kişi sayısı henüz açıklanmasa da şirket, bu süreçte "yüksek performanslı yeteneklere odaklanmayı" sürdüreceğini belirtti.