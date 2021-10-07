Kur değişiminden etkilenmesi beklenen 20 hisse Esas Faaliyet Dışı Gelir Gider kaleminde kur değişimlerinden olumsuz etkilenmesi beklenen borsa şirketlerinden bazıları...

Yılın üçüncü çeyreğinde kur cephesinde dalgalı bir seyir kaydedildi. Gedik Yatırım, Türk Lirası’ndaki fiyat hareketlerinin Borsa İstanbul’daki şirketlerin bilançolarına etkisini hesapladı. Şirketlerin finansal sonuçlarında yer alan kur etkisi tablosu şirketin yabancı para varlık ve yükümlülüklerine göre hazırlanırken hesaplanan olası kur etkisinde esas faaliyet dışı kur gelir/giderleri dikkate alındı. 1 | 21

Hesaplamalara göre esas faaliyet dışı gelir gider kaleminde kur değişimlerinden olumsuz etkilenmesi beklenen BIST 100 şirketleri arasında en öne Global Yatırım Holding çıktı. Kur değişimlerinin olası etkisi 34.4 milyon lira olması beklenen GYH'nin olası etkisinin piyasa değerine oranı yüzde 2,59 olarak hesaplandı. 2 | 21

İzmir Demir Çelik 60.4 milyon liralık negatif etkiye maruz kalacakken bunun piyasa değerine oranı yüzde 1,78 oldu. 3 | 21