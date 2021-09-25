Kuraklık ayçiçeği verimini azalttı
Trakya'da yaz mevsiminin kurak geçmesi ürün verimini olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Trakya'da yaz mevsiminin kurak geçmesi ürün verimini olumsuz etkiledi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat büyük ölçüde sona erdi.
Bölgede nisan ayında ekilen ayçiçekleri, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle danelerini istenilen ölçüde dolduramadı. Bazı çiftçiler, ürünlerini sulayarak verimi artırmak için büyük çaba sarf etti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte bu yıl 950 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.
100 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten Aksoy, şu anda verimin ortalama dekar başına 175 kilogram civarında olduğunu bildirdi.