Kurban Bayramı öncesi son durum: Kurbanlık fiyatları 15 bin liradan başlıyor
Kurban Bayramı’na sayılı günler kalaka kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak Kurban Bayramı’nın son günü 9 Haziran pazartesi. Peki Kurban öncesi kurbanlık satışları ne durumda? Kurban fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları devam ediyor.
Yaklaşık 15-20 yıldır kurban satışıyla uğraşan Özkan Çetintaş, bu yılki satışların önceki yıllara kıyasla daha sakin geçtiğini belirtti.
Kurbanlık fiyatlarının her bütçeye hitap edecek şekilde belirlendiğini ifade eden Çetintaş, "Malum, kurbanlıklarımız şu anda satılmaya başlamıştır. Fiyatlarımız uygundur. 15, 20 ve 25 bin TL'ye kadar kurbanlıklarımız var. Herkesin bütçesine göre hayvanlarımız mevcut" dedi.
Vatandaşlara kolaylık sağlamak adına kesim hizmeti de sunduklarını belirten Çetintaş, "İsteyen kişilere hayvanlarını kesip teslim etme imkanımız da var. Bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Biz müşterilerimize her yönden yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.