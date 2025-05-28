Kurban Bayramı öncesi son durum: Kurbanlık fiyatları 15 bin liradan başlıyor

Kurbanlık fiyatlarının her bütçeye hitap edecek şekilde belirlendiğini ifade eden Çetintaş, "Malum, kurbanlıklarımız şu anda satılmaya başlamıştır. Fiyatlarımız uygundur. 15, 20 ve 25 bin TL'ye kadar kurbanlıklarımız var. Herkesin bütçesine göre hayvanlarımız mevcut" dedi.

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