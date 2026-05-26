Kurban derileri ekonomiye milyarlar kazandırıyor! Deri sektörü bayramı dört gözle bekliyor
Kurban Bayramı döneminde ortaya çıkan ham deriler, Türk deri sektörüne adeta can suyu oluyor. Sektör temsilcilerine göre kurban derileri ekonomiye yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlarken, doğru muhafaza edilmeyen deriler ise büyük kayıplara yol açıyor.
Türkiye’de Kurban Bayramı yalnızca dini ve sosyal açıdan değil, ekonomik açıdan da büyük hareketlilik yaratıyor. Özellikle deri ve kürk sektörü için kurban derileri kritik önem taşıyor.
İstanbul Ticaret Odası Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, kurban döneminde ham deri arzının artmasının sektör açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.
Sektör temsilcilerine göre kurban derileri, işlenmeden önce ham madde olarak bile büyük ekonomik değer oluşturuyor. Mehmet Musa Evin, kurban derilerinin deri sektörüne yaklaşık 700-800 milyon dolarlık ekonomik ivme kazandırdığını söyledi.
Tabakhanelerde işlenen derilerin daha sonra ayakkabı, çanta, kemer, saraciye ve kürk ürünlerine dönüştürülerek yüksek katma değer yarattığını ifade eden Evin, jelatin üretiminde de derilerin kullanıldığını belirtti.
Evin, Kurban Bayramı döneminde Türkiye’ye ithal deri girişinin azaldığını belirterek bunun yerli sektör için önemli fırsat oluşturduğunu söyledi. “Dericiler Kurban Bayramı’nı dört gözle bekliyor” diyen Evin, bayram döneminde ham deriye ulaşımın kolaylaştığını ve maliyet avantajı oluştuğunu ifade etti.
Sektörün en büyük sorunlarından biri ise kurban derilerinin doğru şekilde toplanamaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bilinçsiz kesim, geç toplama ve yanlış tuzlama işlemleri nedeniyle çok sayıda derinin ekonomik değerini kaybettiğini belirtiyor.
Evin, özellikle derilerin uzman kişiler tarafından düzgün şekilde yüzülmesi ve uygun koşullarda korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Kurban Bayramı’nın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle ham derilerin korunması daha kritik hale geliyor. Uzmanlara göre yüksek sıcaklık nedeniyle uygun şekilde muhafaza edilmeyen deriler kısa sürede bozulabiliyor. Bu nedenle soğuk hava depoları ve doğru saklama yöntemleri sektör açısından hayati önem taşıyor.
İstanbul’da kesilen kurbanların derileri ağırlıklı olarak Tuzla ve Çorlu’daki tabakhanelerde işleniyor. Ancak toplama ve ihale süreçleri nedeniyle ham derilerin tabakhanelere ulaşmasının zaman alabildiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bayramdan sonraki aylarda üretim kapasitesinin daha da artırıldığını ifade ediyor.
Türkiye’nin deri ve kürk sektörünün ihracat açısından güçlü alanlardan biri olduğu belirtiliyor.
Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip sektör, kilogram başına ihracat değeri en yüksek sektörler arasında gösteriliyor.
Uzmanlara göre katma değerli üretim sayesinde deri sektörü Türkiye ekonomisine önemli döviz girdisi sağlıyor.
Sektör temsilcileri, Türk deri ve kürk sektörünün uluslararası pazarda önemli konuma sahip olduğunu vurguluyor.
Türkiye’nin özellikle tabakhane teknolojisi ve kaliteli üretim kapasitesiyle dünya çapında öne çıkan ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye’ye gelen turistlerin de deri ürünlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Evin, gerçek deri ürünlerinin çevreci ve doğal yapısıyla öne çıktığını söyledi. Deri kullanılmadığı takdirde hayvansal atıkların doğada yok olmasının yüzlerce yıl sürebileceğini belirten Evin, deri sektörünün geri dönüşüm açısından önemli işlev gördüğünü ifade etti.
Sektör temsilcileri, gerçek deri görünümlü sentetik ürünlere karşı da uyarıda bulundu. Evin, bazı sahte ürünlerin sağlık açısından risk taşıyabileceğini ve kısa sürede deforme olduğunu söyledi.
Gerçek deri ürünlerinin ise hem daha dayanıklı hem de uzun ömürlü kullanım sunduğunu belirtti.