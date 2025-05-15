Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanırken Türkiye genelinde kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Ülke genelinde; artan yem ve bakım maliyetleri nedeniyle hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan fiyatlarında artış yaşandı. 1 | 10

Fiyat artışlarının yanında hayvan pazarının yeterli olup olmayacağına ilişkin soruya ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yanıt geldi. Yumaklı, Kurban Bayramı'nda yeteri kadar kurbanlık hayvanın bulunduğunu belirterek, büyükbaşta geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla, küçükbaşta ise geçen sene kesilen kurbandan yüzde 55 daha fazla kurbanlık olduğunu söyledi. 2 | 10

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlıkların fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini ve bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış olacağını söyledi. 3 | 10