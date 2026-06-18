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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı

Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş serisi dokuzuncu haftaya taşındı. Counterpoint verileri, tüketici talebindeki zayıflığın pazar genelinde baskı yaratmaya devam ettiğini gösterirken, Apple ve Huawei bu dönemde büyüme kaydederek pozitif ayrıştı.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 1

Küresel akıllı telefon satışları, tüketici talebindeki zayıf seyrin etkisiyle üst üste dokuzuncu haftada da geriledi.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 2

Counterpoint verilerine göre, piyasa genelinde talep baskısı sürerken satışlardaki düşüş eğilimi devam etti.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 3

Apple ve Huawei pozitif ayrıştı

Akıllı telefon pazarındaki genel düşüşe rağmen Apple ve Huawei, söz konusu dönemde büyüme kaydeden şirketler arasında yer aldı.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 4

İki şirket, satışların zayıf seyrettiği küresel pazarda pozitif performanslarıyla öne çıktı.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 5

Apple akıllı saat pazarında liderliğe çıktı

Apple, akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji tarafında da güçlü bir performans sergiledi.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 6

Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazarında liderliği ele geçirdi. Apple'ın akıllı saat satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 7

Akıllı gözlük pazarında rekabet genişliyor

AWE 2026'da akıllı gözlük pazarına yeni oyuncuların katılması da dikkat çekti.

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Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı - Resim: 8

Yeni girişlerin, giyilebilir teknoloji sektöründe rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

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