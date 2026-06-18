Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş 9. haftaya taşındı
Küresel akıllı telefon satışlarında düşüş serisi dokuzuncu haftaya taşındı. Counterpoint verileri, tüketici talebindeki zayıflığın pazar genelinde baskı yaratmaya devam ettiğini gösterirken, Apple ve Huawei bu dönemde büyüme kaydederek pozitif ayrıştı.
Küresel akıllı telefon satışları, tüketici talebindeki zayıf seyrin etkisiyle üst üste dokuzuncu haftada da geriledi.
Counterpoint verilerine göre, piyasa genelinde talep baskısı sürerken satışlardaki düşüş eğilimi devam etti.
Apple ve Huawei pozitif ayrıştı
Akıllı telefon pazarındaki genel düşüşe rağmen Apple ve Huawei, söz konusu dönemde büyüme kaydeden şirketler arasında yer aldı.
İki şirket, satışların zayıf seyrettiği küresel pazarda pozitif performanslarıyla öne çıktı.
Apple akıllı saat pazarında liderliğe çıktı
Apple, akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji tarafında da güçlü bir performans sergiledi.
Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazarında liderliği ele geçirdi. Apple'ın akıllı saat satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.
Akıllı gözlük pazarında rekabet genişliyor
AWE 2026'da akıllı gözlük pazarına yeni oyuncuların katılması da dikkat çekti.
Yeni girişlerin, giyilebilir teknoloji sektöründe rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.