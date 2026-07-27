Küresel piyasalarda haftanın yönü değişti

Seul teknoloji sektöründeki satış baskısıyla ayrıştı

Güney Kore’de KOSPI Endeksi güne yükselişle başlamasına rağmen daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Endeks yüzde 1’i aşan kayıpla 6.620 puan çevresine geriledi.

ABD’de teknoloji ve yarı iletken hisselerinde geçen hafta yaşanan satışlar, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük endeks şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. KOSPI cuma günü de yüzde 5,72 düşerek üç günlük yükseliş serisini sona erdirmişti.

Petrol fiyatlarındaki gerileme Güney Kore ekonomisi açısından olumlu olsa da yüksek kaldıraç, yabancı yatırımcı satışları ve yarı iletken hisselerindeki oynaklık kısa vadede daha ağır bastı.

Güney Kore’de KOSPI Endeksi güne yükselişle başlamasına rağmen daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Endeks yüzde 1’i aşan kayıpla 6.620 puan çevresine geriledi.

ABD’de teknoloji ve yarı iletken hisselerinde geçen hafta yaşanan satışlar, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük endeks şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. KOSPI cuma günü de yüzde 5,72 düşerek üç günlük yükseliş serisini sona erdirmişti.

Petrol fiyatlarındaki gerileme Güney Kore ekonomisi açısından olumlu olsa da yüksek kaldıraç, yabancı yatırımcı satışları ve yarı iletken hisselerindeki oynaklık kısa vadede daha ağır bastı.