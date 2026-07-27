Küresel piyasalarda haftanın yönü değişti
ABD ile İran’ın saldırılara ara vermesi petrol fiyatlarını yüzde 5’in üzerinde düşürdü. Asya borsalarında yön ayrışırken S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli endeksleri yükseldi; piyasaların odağı Fed kararı ile teknoloji bilançolarına çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalar yeni haftaya Orta Doğu’dan gelen sınırlı rahatlama ve yoğun merkez bankası takvimiyle başladı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, enflasyon ve faiz artırımı kaygılarını hafifleterek hisse senetleri ile tahvillere destek verdi.
Asya’da Japonya, Hong Kong, Çin ve Avustralya borsaları yükseldi. Güney Kore ise teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle bölgeden negatif ayrıştı. Avrupa ve ABD vadeli endeksleri pozitif açılışa işaret etti.
Petrol düşüşü yönü çevirdi
ABD ile İran’ın iki gün boyunca karşılıklı saldırı düzenlememesi, diplomatik girişimlerin yeniden sonuç verebileceği beklentisini güçlendirdi. İran, ABD’nin saldırılara yeniden başlamaması halinde kendi operasyonlarını durduracağını açıkladı.
Brent petrol erken işlemlerde yüzde 5,2 düşerek 91,73 dolara, ABD tipi ham petrol yüzde 5,4 kayıpla 84,45 dolara geriledi. Petrolün geçen hafta 100 dolar sınırını aşmasının ardından gelen düşüş, küresel piyasalardaki enerji risk priminin bir bölümünü sildi.
Husilerin Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine yönelik saldırıları ise riskin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra Babülmendep hattındaki gelişmeler de petrol fiyatları açısından izlenecek.
Asya’da ana tablo yeşile döndü
Petrol ithalatına yüksek ölçüde bağımlı Asya ekonomileri, enerji fiyatlarındaki düşüşten destek aldı. MSCI’ın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen endeksi erken işlemlerde yüzde 0,3 yükseldi.
Avustralya’da geniş piyasa endeksi yüzde 1,18 artarken Japonya, Hong Kong ve Çin borsaları da pozitif bölgede işlem gördü. Petrolün düşmesi, enerji ithalat maliyetleri ile enflasyon üzerindeki baskının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Bölgedeki yükseliş tüm piyasalara yayılmadı. Güney Kore teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle erken kazanımlarını geri verdi.
Japonya enerji fiyatlarındaki rahatlamayı fiyatladı
Nikkei 225 Endeksi Türkiye saatiyle 06.30 civarında yüzde 0,24 artışla 64.764 puan çevresinde işlem gördü. Daha geniş kapsamlı Topix Endeksi’ndeki yükseliş yüzde 0,6’ya yaklaştı.
Japonya’nın enerji ithalatına bağımlı olması, petrol fiyatlarındaki değişimi şirket maliyetleri ve enflasyon görünümü açısından önemli hale getiriyor. Ham petrolün sert gerilemesi ulaşım, sanayi ve tüketim şirketlerine yönelik maliyet baskısının azalabileceği beklentisini destekledi.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşerek 163,66 çevresine geriledi. Yenin sınırlı değer kazanması, petrol düşüşünün ithalat maliyetlerine sağlayacağı desteği artırdı.
Çin ve Hong Kong yükselişe katıldı
Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0,73 yükselerek 25.146 puana çıktı. Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,30 artışla 3.825 puan çevresinde hareket etti.
Çin’de sanayi şirketlerinin kâr artışı ihracatın desteğiyle devam etti ancak büyüme hızı önceki döneme göre yavaşladı. Veriler, iç talepteki dengesiz toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.
Çinli bellek çipi üreticisi CXMT’nin Şanghay’daki ilk işlem gününde güçlü yükseliş kaydetmesi, teknoloji hisselerine destek verdi. Buna karşılık küresel yapay zekâ yatırımlarının maliyetine ilişkin kaygılar sektörün önündeki ana risklerden biri olarak kaldı.
Seul teknoloji sektöründeki satış baskısıyla ayrıştı
Güney Kore’de KOSPI Endeksi güne yükselişle başlamasına rağmen daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Endeks yüzde 1’i aşan kayıpla 6.620 puan çevresine geriledi.
ABD’de teknoloji ve yarı iletken hisselerinde geçen hafta yaşanan satışlar, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük endeks şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. KOSPI cuma günü de yüzde 5,72 düşerek üç günlük yükseliş serisini sona erdirmişti.
Petrol fiyatlarındaki gerileme Güney Kore ekonomisi açısından olumlu olsa da yüksek kaldıraç, yabancı yatırımcı satışları ve yarı iletken hisselerindeki oynaklık kısa vadede daha ağır bastı.
Güney Kore’de KOSPI Endeksi güne yükselişle başlamasına rağmen daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Endeks yüzde 1’i aşan kayıpla 6.620 puan çevresine geriledi.
ABD’de teknoloji ve yarı iletken hisselerinde geçen hafta yaşanan satışlar, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük endeks şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. KOSPI cuma günü de yüzde 5,72 düşerek üç günlük yükseliş serisini sona erdirmişti.
Petrol fiyatlarındaki gerileme Güney Kore ekonomisi açısından olumlu olsa da yüksek kaldıraç, yabancı yatırımcı satışları ve yarı iletken hisselerindeki oynaklık kısa vadede daha ağır bastı.
Avrupa vadelileri yukarı açılışa işaret etti
Avrupa borsalarında vadeli endeksler haftanın ilk işlem günü öncesinde pozitif seyir izledi. Euro Stoxx 50 ve DAX vadeli endeksleri yaklaşık yüzde 0,6 yükselirken FTSE 100 vadelilerindeki artış yüzde 0,1 düzeyinde kaldı.
DAX vadeli endeksi 25.400 puana yaklaşırken enerji maliyetlerindeki düşüş, özellikle sanayi ve ulaştırma şirketleri açısından destekleyici bir görünüm oluşturdu.
Avrupa’da yatırımcılar petrol fiyatlarının yanı sıra ikinci çeyrek büyüme, temmuz ayı enflasyonu, ekonomik güven ve iş
ABD vadelilerinde teknoloji öne geçti
ABD borsalarının vadeli endeksleri yeni haftaya yükselişle başladı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,8, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,3 ve Dow Jones vadeli endeksi yaklaşık yüzde 0,6 değer kazandı.
Dow Jones vadelilerindeki artış 290 puanı aşarken Nasdaq’taki daha güçlü yükseliş, geçen haftaki teknoloji satışlarının ardından tepki alımlarına işaret etti.
ABD endeksleri geçen haftayı kayıpla tamamlamıştı. S&P 500 cuma günü yüzde 0,05 yükselirken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,46 değer kazanmış, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,64 gerilemişti.
Tahvil, dolar ve altın aynı sinyali verdi
Petrolün düşmesiyle enerji kaynaklı enflasyon kaygıları hafiflerken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,63 çevresine indi. Tahvil fiyatları ise yükseldi.
Dolar endeksi yaklaşık yüzde 0,3 geriledi. Euro yüzde 0,2 yükselişle 1,1390 dolar çevresine çıkarken yen de dolar karşısında sınırlı değer kazandı.
Tahvil faizleri ile dolardaki düşüş altını destekledi. Altının ons fiyatı erken işlemlerde yüzde 1,4 yükselerek 4.110 dolar çevresine çıktı. Gümüşün ons fiyatındaki artış da yüzde 1’i aştı.
Haftanın takvimi üç merkez bankasına bağlı
Fed, 28-29 Temmuz tarihlerindeki toplantısının ardından faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Vadeli piyasalar faiz artırımı için yaklaşık üçte bir olasılık fiyatlarken çoğunluk politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında korunmasını bekliyor.
İngiltere Merkez Bankası perşembe, Japonya Merkez Bankası ise cuma günü kararını açıklayacak. Her iki bankanın da faizi değiştirmeden enflasyon risklerine karşı temkinli mesaj vermesi bekleniyor.
ABD’de ikinci çeyrek büyümesi, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde büyüme, enflasyon, ekonomik güven ve işsizlik verileri açıklanacak.
Şirket bilançolarında Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Apple ve Qualcomm öne çıkacak. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık üçte biri bu hafta sonuçlarını duyuracak. Piyasa beklentisi şirket kârlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artması yönünde bulunuyor.
Pazartesi günü güçlü bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Bu nedenle gün içindeki yönü ABD-İran hattından gelecek açıklamalar, petrol fiyatları, tahvil faizleri ve teknoloji hisselerindeki hareket belirleyecek.