Kuryeler için kritik süre doluyor! Son iki gün...

Sektör temsilcileri, düzenlemenin ertelenmesini ve kuryelerin daha kapsamlı şekilde bilgilendirilmesini talep ediyor. Yetkili SRC merkezlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanıyor. Kurye dernekleri ayrıca platform şirketlerinin de sürece aktif destek vermesi gerektiğini savunuyor. Belgeli ve eğitimli kurye sisteminin ancak ortak sorumlulukla kurulabileceği ifade ediliyor. Kuryeler ise belgeye karşı olmadıklarını, ancak gerçek anlamda eğitim almak istediklerini belirtiyor. Trafik güvenliği, kriz yönetimi ve müşteri iletişimi gibi başlıklarda mesleki eğitim talepleri öne çıkıyor.