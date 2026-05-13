Kuryeler için kritik süre doluyor! Son iki gün...

Türkiye genelinde milyonlarca motokuryeyi ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. 15 Mayıs itibarıyla SRC ve psikoteknik belgesi bulunmayan kuryeler için cezai süreç başlayacak. Sektör temsilcileri ise uygulamaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek erteleme çağrısı yapıyor
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde geçen yıl yapılan değişiklik kapsamında tanınan bir yıllık geçiş süresi sona eriyor. Yeni dönemde tüm kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesine sahip olması zorunlu hale gelecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte belge olmadan çalışan kuryeler denetimlerde yüksek para cezalarıyla karşılaşacak. Sektörde konuşulan rakamlara göre cezanın 15 bin lirayı aşabileceği belirtiliyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, bir yıldır düzenlemenin bilindiğini ancak uygulama sürecinin netleşmediğini söyledi. Akpınar, yeterli SRC kursunun bulunmadığını ve eğitim sisteminin sağlıklı işlemediğini savundu.
Akpınar, bazı kursların teorik eğitimlerle belge verdiğini, uygulamalı eğitim konusunda ciddi eksikler yaşandığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da süreçteki karmaşadan haberdar olduğunu öne sürdü.
Sektör temsilcileri, denetimlerin başlamasıyla kuryeler ile polis arasında gerginlik yaşanabileceğini düşünüyor. Özellikle büyük şehirlerde yeterli eğitim merkezi bulunmaması tepki çekiyor. Akpınar, platform şirketlerinin zorunlu belgeleri talep etmediğini belirterek sorumluluğun tamamen kuryelere bırakıldığını söyledi. Esnaf kuryelerin kayıt belgeleri ve yetki belgeleri konusunda da denetimsizlik yaşandığını dile getirdi.
Sektörde yaklaşık 1 milyon kurye bulunduğunu ifade eden Akpınar, birçok kişinin geçim kaygısı nedeniyle cezaya rağmen çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Bu durumun ilerleyen dönemde daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki ise düzenlemelerin sektör temsilcilerinin görüşü alınmadan hazırlandığını savundu. Çeki, kuryelerin çoğu zaman gelişmeleri yalnızca Resmi Gazete üzerinden öğrendiğini belirtti.
Çeki, P1 belgesi için binlerce lira ödeme yapıldığını ancak sistemin şeffaf işlemediğini söyledi. SRC belgelerinin nasıl alınacağı ve hangi kurumların yetkili olduğu konusunda net bilgi bulunmadığını ifade etti. Sahadaki gözlemlerine göre çok az sayıda kuryenin SRC alabildiğini belirten Çeki, mevcut eğitim modelinin yalnızca teorik derslerden oluştuğunu kaydetti. Paket başı çalışan kuryelerin uzun eğitim süreçlerinde gelir kaybı yaşadığına dikkat çekti.
Sektör temsilcileri, düzenlemenin ertelenmesini ve kuryelerin daha kapsamlı şekilde bilgilendirilmesini talep ediyor. Yetkili SRC merkezlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulanıyor. Kurye dernekleri ayrıca platform şirketlerinin de sürece aktif destek vermesi gerektiğini savunuyor. Belgeli ve eğitimli kurye sisteminin ancak ortak sorumlulukla kurulabileceği ifade ediliyor. Kuryeler ise belgeye karşı olmadıklarını, ancak gerçek anlamda eğitim almak istediklerini belirtiyor. Trafik güvenliği, kriz yönetimi ve müşteri iletişimi gibi başlıklarda mesleki eğitim talepleri öne çıkıyor.