Kuyumcudan altın alırken dikkat! Limit yükseltildi, zorunluluk getirildi

Düzenleme yalnızca nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerini kapsamıyor. Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için uygulanan parasal sınır da artırıldı. Daha önce 15 bin TL olan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’ye çıkarıldı