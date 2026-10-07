Kuyumcudan altın alırken dikkat! Limit yükseltildi, zorunluluk getirildi
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitinde uygulanan parasal sınırlar artırıldı. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL’den 370 bin TL’ye, elektronik transferlerde ise 15 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kuyumculardan altın alım satımı yapanları da ilgilendiren kimlik tespiti uygulamasında yeni sınırlar belirlendi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik, finansal işlemlerde kimlik bilgilerinin alınacağı tutarları yeniden düzenledi.
Değişiklik; bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuları kapsıyor.
Yeni düzenlemeye göre nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır iki katına çıkarıldı. Daha önce 185 bin TL olan sınır, 370 bin TL’ye yükseltildi.
İşlem tutarının 370 bin TL veya üzerinde olması durumunda kimlik tespiti zorunlu olacak. Aynı uygulama, birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin TL ve üzerine ulaşması halinde de geçerli olacak.
Bu durumda müşterinin yanı sıra müşteri adına hareket eden kişilerin de kimlik bilgileri alınacak ve doğrulanacak.
Düzenleme yalnızca nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerini kapsamıyor. Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için uygulanan parasal sınır da artırıldı. Daha önce 15 bin TL olan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’ye çıkarıldı
Yönetmelikte finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştireceği müşteri doğrulama işlemlerine ilişkin değişiklikler de yapıldı. Müşterinin kimliği, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile doğrulanabilecek. Bu yöntemin kullanıldığı işlemlerde imza örneği alınmayacak.