Libya Merkez Bankası'nda neler yaşanıyor? Kriz nasıl sona erecek! Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki siyasi gerginliğin merkezine oturan Merkez Bankası krizi ülke gündemini yaklaşık bir aydır meşgul ediyor. Ülkenin doğusundaki hükümetin kontrolü altındaki petrol sahalarında üretim ve ihracatı durdurduğunu açıklamasıyla kriz, ekonomi alanında da etkisini gösteriyor. İşte size Libya Merkez Bankası krizine dair 5 soru 5 cevap...

Libya'da son dönemde tırmanan siyasi gerginliğin fitilini ne ateşledi? Gerginliğin fitilini ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad'ın 12 Ağustos'ta Mısır'a düzenlediği "resmi" ziyaret ateşledi. Mısır'ın el-Alemeyn kentinde Hammad ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli bir araya geldi. Görüşmede "sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki işbirliği ve kalkınma konularının" ele alındığı belirtildi. Hammad, Mısır ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Medbuli ile görüşmesinin "ülke dışındaki ilk resmi ziyareti" olduğunu kaydetti. Temsilciler Meclisi'nin atadığı doğudaki hükümetin ilk kez bir ülke tarafından "diplomatik tanınırlığı" anlamına da gelebilecek olan söz konusu ziyaret, Birleşmiş Milletler'in meşru olarak kabul ettiği UBH'nin büyük tepkisini çekti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki UBH'nin açıklamasında, uluslararası tanınırlığı olmayan "doğudaki paralel hükümetin" Mısır tarafından "resmi" kabulünden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Kahire'nin bu adımının Libya'daki bölünmüşlüğü engellemeye çalışan uluslararası çabalara "zıt olduğu" kaydedildi. UBH açıklamasında, Mısır hükümetinin Libya'daki "paralel hükümeti" resmi kabulünün devletlerin egemenliğine saygı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkeleriyle uyuşmadığına dikkat çekilerek, bu adımın bölgesel ve uluslararası düzeyde gerginlik ve savaş çıkma ihtimaline hizmet ettiği konusunda uyarıda bulundu. 1 | 5

Merkez Bankası krizi siyasi gerginliğin merkezine nasıl oturdu? Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, UBH'ye verilen güven oyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu ünvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurdu. Temsilciler Meclisi bu adımıyla, Libya'daki tüm tarafların katılımıyla 2015'te Fas'ta BM himayesinde yürütülen siyasi diyalog sürecinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'ndan da çekildiğini teyit etmiş oldu. Libya Siyasi Anlaşmasında kararlaştırılan ve Başkanlık Konseyi Başkanına verilen Libya orduları başkomutanlık sıfatının çekilmesi kararı, daha önce Libya'daki taraflara eşit mesafede politika belirleyen Başkanlık Konseyi Başkanlığının Temsilciler Meclisi'ne karşı bir tutum almasına neden oldu. Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Temsilciler Meclisine Libya Merkez Bankası üzerinden bir cevap verdi. Temsilciler Meclisinin desteklediği ve UBH ile anlaşmazlık yaşayan Sıddık el-Kebir başkanlığındaki Merkez Bankası yönetiminin değiştirilmesine karar verdi. Temsilciler Meclisinin desteklediği Merkez Bankası Başkanı Kebir, 20 Ağustos'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığının kendisini "görevden alma yetkisinin bulunmadığını ve görevinin başında olduğunu" açıklasa da, 26 Ağustos'ta Başkanlık Konseyi tarafından atanan yeni Merkez Bankası yönetimi görevi devraldı. Böylece Libya siyasi gündeminde yeni doğan Merkez Bankası krizi ülkenin doğusu ve batısı arasındaki siyasi bölünmüşlüğün merkezine oturmuş oldu. 2 | 5

Libya'nın petrol ihracının durdurulmasının krizle ilişkisi ne? Merkez Bankası krizi, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı Hammad hükümetinin aldığı bir kararla, petrol ve ekonomi sahasına taşındı. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Hammad, Başkanlık Konseyi tarafından görevlendirilen yeni Merkez Bankası yönetiminin, Trablus'taki Merkez Bankası'na "baskın" düzenlediğini ileri sürerek, "Başkanlık Konseyi'nin ülkedeki en önemli finans kurumunu yasa dışı şekilde kontrol etmeyi amaçladığını" iddia etti. Hammad, Merkez Bankası'na "müdahalenin, devletin tüm mali işlemlerinin tamamen durmasına yol açtığını" savunarak, yaşananlar nedeniyle tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini ve bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatının durdurulması kararı aldığını açıkladı. UBH Başbakanı Dibeybe ise doğudaki hükümetin bu kararının ardından, Petrol ve Doğalgaz Bakanı Halife Abdussadık ile bir araya geldi. Dibeybe, petrol sahalarının durumunun izlenmesi ve bunların "sahte bahanelerle" kapatılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. 3 | 5