Liderlerin maaşları ne kadar? Trump'ın maaşı belli oldu! İşte maaşı en yüksek 10 lider

Trump görevi devralmaya hazırlanırken bir yıl boyunca Devlet Başkanlığı görevinden alacağı maaş da belli oldu. Trump'ın maaşı gündem olunca diğer liderlerin ne kadar maaş aldığı ve maaşı en yüksek olan liderler merak edilmeye başlandı.

İşte dolar bazında en yüksek maaş alan liderler ve 1 yıllık maaşları: