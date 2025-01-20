Liderlerin maaşları ne kadar? Trump'ın maaşı belli oldu! İşte maaşı en yüksek 10 lider
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yemin töreni için saatleri sayarken görevi boyunca alacağı maaş da belli oldu. Trump'ın maaşı ile beraber dünya genelinde diğer liderlerin de maaşı merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil liderlerin maaşları ve en çok maaş alan 10 lider.
Trump görevi devralmaya hazırlanırken bir yıl boyunca Devlet Başkanlığı görevinden alacağı maaş da belli oldu. Trump'ın maaşı gündem olunca diğer liderlerin ne kadar maaş aldığı ve maaşı en yüksek olan liderler merak edilmeye başlandı.
İşte dolar bazında en yüksek maaş alan liderler ve 1 yıllık maaşları:
Singapur Devlet Başbakanı Lawrence Wong
1 yıllık maaşı: 1.6 milyon dolar
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu
1 yıllık maaşı: 568 bin dolar
İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter
1 yıllık maaşı: 531 bin dolar