Lokomotif sektörler toparlanma önerilerini paylaştı Türk ekonomisinin önde gelen sektörleri 2021'de pandemi etkilerinden kurtularak toparlanmak istiyor. TOBB sektör meclisleri toparlanma reçeteleri hazırlıyor.

Çözüm önerilerini DÜNYA ile paylaşan sektör meclislerine göre öncelikli beklentiler; yatırım finansmanı, reformalar, gümrük vergileri ve yerli üretimin desteklenmesi konularına odaklanıyor. 1 | 14

Makine: Finansal kırılganlık azalmalı Makine sektöründe en önemli konulardan birinin ekonomideki reform adımları ile finansal kırılganlıkların azaltılması olduğunu kaydeden TOBB Türkiye Makina ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Bu alanda adımlar atılırsa bizce ekonomiye olan güveni artıracak, yeni makine yatırımlarını da özendirecektir. Bununla birlikte enflasyonla mücadele için ihtiyaç duyulan yüksek TL faizleri ve kredi büyümesindeki yavaşlama yatırımlarının makine talebine olumsuz etkileri olabilir. Fakat Türkiye’de Sanayi 4.0 uyumu, yeşil ve güvenli üretime geçiş, dijitalleşme gibi ihtiyaçların ortaya çıkardığı makine ve teçhizat talebi güçlenerek devam edecektir” diye konuştu. 2 | 14

Otomotiv: Gümrük vergileri iyileştirilmeli 2020'de 30 milyar dolar, bu yılın ocak-kasım döneminde ise 22 milyar doları aşkın ihracata imza atan otomotiv sektöründe bu yıl öncelikle gümrük vergilerinde iyileştirme bekleniyor. Otomotiv üreticileri, pandemiyle birlikte küresel korumacılığın artması nedeniyle üretime girdi teşkil eden parçalar üzerindeki gümrük vergilerinin sorun yarattığını dile getiren TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı Cengiz Eroldu, “Yüksek katma değerli girdilerin ve kritik öneme haiz yeni nesil sac, mühendislik plastiği, karbon fiber ve alüminyum gibi hammaddelerin yerli olarak üretilmelerinin desteklenmesi de sanayinin gelişimi açısından önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Yatırım ortamının çok daha fazla uluslararası Ar-Ge yatırımı çekecek ve tevsi yatırımlarını kuvvetle destekleyecek şekilde iyileştirilmesinin de yerli sanayinin sürdürülebilir başarısı için önemli” dedi. 3 | 14