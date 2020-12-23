Lokomotif sektörler toparlanma önerilerini paylaştı
Türk ekonomisinin önde gelen sektörleri 2021'de pandemi etkilerinden kurtularak toparlanmak istiyor. TOBB sektör meclisleri toparlanma reçeteleri hazırlıyor.
Çözüm önerilerini DÜNYA ile paylaşan sektör meclislerine göre öncelikli beklentiler; yatırım finansmanı, reformalar, gümrük vergileri ve yerli üretimin desteklenmesi konularına odaklanıyor.
Makine: Finansal kırılganlık azalmalı
Makine sektöründe en önemli konulardan birinin ekonomideki reform adımları ile finansal kırılganlıkların azaltılması olduğunu kaydeden TOBB Türkiye Makina ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Bu alanda adımlar atılırsa bizce ekonomiye olan güveni artıracak, yeni makine yatırımlarını da özendirecektir. Bununla birlikte enflasyonla mücadele için ihtiyaç duyulan yüksek TL faizleri ve kredi büyümesindeki yavaşlama yatırımlarının makine talebine olumsuz etkileri olabilir. Fakat Türkiye’de Sanayi 4.0 uyumu, yeşil ve güvenli üretime geçiş, dijitalleşme gibi ihtiyaçların ortaya çıkardığı makine ve teçhizat talebi güçlenerek devam edecektir” diye konuştu.
Otomotiv: Gümrük vergileri iyileştirilmeli
2020'de 30 milyar dolar, bu yılın ocak-kasım döneminde ise 22 milyar doları aşkın ihracata imza atan otomotiv sektöründe bu yıl öncelikle gümrük vergilerinde iyileştirme bekleniyor. Otomotiv üreticileri, pandemiyle birlikte küresel korumacılığın artması nedeniyle üretime girdi teşkil eden parçalar üzerindeki gümrük vergilerinin sorun yarattığını dile getiren TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı Cengiz Eroldu, “Yüksek katma değerli girdilerin ve kritik öneme haiz yeni nesil sac, mühendislik plastiği, karbon fiber ve alüminyum gibi hammaddelerin yerli olarak üretilmelerinin desteklenmesi de sanayinin gelişimi açısından önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Yatırım ortamının çok daha fazla uluslararası Ar-Ge yatırımı çekecek ve tevsi yatırımlarını kuvvetle destekleyecek şekilde iyileştirilmesinin de yerli sanayinin sürdürülebilir başarısı için önemli” dedi.
Hazır giyim: Yatırımın ortamı iyileştirilmeli
Pandemi döneminde değişen tedarik zinciri sayesinde yıldızı parlayan Türkiye hazır giyim sektöründe öncelikli sorun, yatımın finansmanı. Bu yılın ilk 11 ayında 15,5 milyar dolar ihracat ile sınırlı kayıp yaşayan sektörde iç pazar kaybı çok daha derin hissediliyor. TOBB Türkiye Hazır Giyim Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, “Cazip olmasa da para politikası gereği faizlerin yükseltilmesi gereken bir dönem yaşadık. Sanayicinin en büyük beklentisi yatırım ortamının bir an önce yatırım yapılabilir düzeye gelmesi. Hükümetin planladığı yapısal reformların hayata geçmesi de önemli gündem maddemiz. Suudi Arabistan gibi ülkeleri ile yaşanan sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulmalı” dedi.