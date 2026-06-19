Londra metal borsasında bakır fiyatları faiz baskısıyla geriliyor

İran ile ABD arasındaki barış anlaşmasına yönelik adımlar ve Hürmüz Boğazı rotasını da içeren bölgedeki yük taşımacılığının yeniden başlaması emtia piyasalarını hareketlendirdi. Enerji maliyetlerindeki geri çekilmeyle birlikte Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,43 oranında düşüş kaydetti. Ancak ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler varlığını korumaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılması planlanan barış görüşmeleri için İsviçre'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.