Londra metal borsasında bakır fiyatları faiz baskısıyla geriliyor
Bakır fiyatları ABD Merkez Bankası yetkilisinin faiz artırım sinyalleri vermesiyle Londra Metal Borsasında yüzde 0,54 gerileyerek ton başına 13 bin 617 dolara indi. Küresel emtia piyasasındaki son veriler haberimizde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Londra Metal Borsası vadeli bakır kontratları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artırım sinyalleri vermesiyle haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi. Orta Doğu'daki barış görüşmelerine yönelik olumlu gelişmeler piyasayı desteklese de yüksek faiz beklentileri emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Fed faiz kararları talebi baskılıyor
ABD Merkez Bankası politika yapıcılarının yaklaşık yarısı, bu yıl içinde faiz artırımına gitmenin gerekli olacağını düşünüyor. Bu beklenti, ekonomik büyümeye doğrudan bağlı olan endüstriyel metallerin talep görünümünü olumsuz etkiledi.
ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD faiz oranlarına ilişkin görünümün küresel emtia piyasaları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı. Hynes, yüksek faiz oranlarının ithalatçılar için maliyetleri doğrudan artırdığını vurguladı.
İran ile ABD arasındaki barış anlaşmasına yönelik adımlar ve Hürmüz Boğazı rotasını da içeren bölgedeki yük taşımacılığının yeniden başlaması emtia piyasalarını hareketlendirdi. Enerji maliyetlerindeki geri çekilmeyle birlikte Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,43 oranında düşüş kaydetti. Ancak ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler varlığını korumaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılması planlanan barış görüşmeleri için İsviçre'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.
Alüminyum fiyatları küresel arz endişeleriyle yükseldi
Londra Metal Borsasında işlem gören alüminyum fiyatları, hafta başında yaşadığı düşüşün ardından yeniden güç kazanarak yüzde 0,46 artışla ton başına 3 bin 402 dolara ulaştı. Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel alüminyum eritme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Körfez bölgesindeki arz zincirini kesintiye uğrattı.
Goldman Sachs analistleri, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya rağmen bölgedeki üretimin yavaş toparlanacağını öngörerek ortalama alüminyum fiyat tahminini yükseltti.
Londra Metal Borsasındaki diğer metaller incelendiğinde emtia fiyatlarında genel bir geri çekilme dalgası göze çarpıyor. Vadeli kontratlarda nikel fiyatları yüzde 0,1 kayıpla ton başına 17 bin 825 dolara, kalay fiyatları yüzde 0,52 düşüşle 53 bin 375 dolara geriledi. Çinko vadeli kontratları yüzde 0,26 değer kaybederek 3 bin 628,5 dolardan, kurşun vadeli kontratları ise yüzde 0,25 azalarak 1 bin 979 dolardan işlem gördü. Çin'deki Ejderha Kayığı Festivali tatili nedeniyle Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında bugün işlem yapılmıyor.