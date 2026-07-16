Lüks devinde 16,4 milyon dolarlık maaş kavgası!
Burberry CEO’su Joshua Schulman’ın toplam kazancını performans koşulları altında 12,24 milyon sterline çıkarabilecek ücret planı onaylandı. Ancak ilgili oylamalarda karşı oy oranı yüzde 35,39 ile yüzde 37 arasında kaldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Maaş planı genel kuruldan geçti
İngiliz lüks moda markası Burberry, Londra’da düzenlediği yıllık genel kurulda yeni yönetici ücretlendirme politikasını hissedarların oyuna sundu.
Politika 172 milyon 446 bin 502 kabul oyuyla onaylandı. Karara karşı kullanılan 94 milyon 462 bin 467 oy, toplam geçerli oyların yüzde 35,39’una ulaştı.
Genel kuruldan onay çıkmasına rağmen her üç hissedardan birinden fazlasının karşı oy kullanması, ücret paketine yönelik önemli bir muhalefet oluştuğunu gösterdi.
Üst sınır 16,4 milyon dolar
Yeni politika kapsamında CEO Joshua Schulman’ın toplam yıllık kazancı, şirketin belirlediği en yüksek performans koşulları karşılanırsa 12,24 milyon sterline ulaşabilecek.
Paketin dolar karşılığı yaklaşık 16,41 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ancak bu tutar CEO’ya garanti edilmiş sabit bir ödeme anlamına gelmiyor. En yüksek kazanç için operasyonel hedeflerin tutturulması ve Burberry hisselerinin fiyatının yüzde 50 yükselmesi gerekiyor.
Hisse ödülü maaşın üç katı
Yeni ücret politikasına göre Schulman, yıllık maaşının yüzde 300’üne kadar performansa bağlı hisse ödülü alabilecek.
Ödülün büyüklüğü şirketin finansal sonuçları, stratejik hedefleri ve hissedar getirisi gibi kriterlere bağlanacak.
Burberry yönetimi, daha yüksek ödül potansiyelinin CEO’nun kazancını uzun vadeli şirket performansıyla daha güçlü biçimde ilişkilendireceğini savunuyor.
İkinci oylamada ret yüzde 37
Ücret politikasına bağlı pay planı değişiklikleri ayrı bir oylamada ele alındı. Burberry Share Plan 2020’de yapılması planlanan değişikliklere hissedarların yüzde 63’ü destek verdi.
Karşı oy oranı yüzde 37’ye ulaştı. Böylece ücret düzenlemesinin uygulama araçlarından birine yönelik muhalefet, doğrudan ücret politikasındaki yüzde 35,39’luk ret oranını da aştı. Her iki karar da kabul edildi ancak yüzde 80 destek eşiğinin altında kaldı.
Danışmanlar karşı çıkmıştı
Kurumsal yönetim danışmanları Institutional Shareholder Services ve Glass Lewis, genel kuruldan önce hissedarlara ücret politikasına karşı oy kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Danışmanlar, yöneticilerin elde edebileceği potansiyel kazancın belirgin biçimde büyüdüğünü ancak garanti ücretlerde aynı ölçüde bir azaltıma gidilmediğini savundu.
Burberry ise paketin şirketin dönüşüm sürecini yönetecek üst düzey yöneticileri çekmek ve elde tutmak için gerekli olduğunu belirtti.
Büyük hissedarlar destek verdi
Burberry, şirketin en büyük 10 hissedarının ücret politikası ile pay planı değişikliklerini desteklediğini açıkladı.
Kurumsal yatırımcıların desteği kararların genel kuruldan geçmesini sağladı. Buna karşın daha küçük yatırımcılar ve bazı fonlardan gelen karşı oylar, toplam muhalefeti yüksek seviyeye taşıdı.
Şirket, hissedarlarla genel kurul öncesinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Şirket altı ay içinde yanıt verecek
İngiltere Kurumsal Yönetim Kodu, bir genel kurul kararının yüzde 80’den düşük destek alması hâlinde şirketlerin yatırımcılarla yeniden görüşmesini gerektiriyor.
Burberry Yönetim Kurulu, ücret politikasına yönelik kaygıları anlamak için hissedarlarla görüşmeye devam edecek.
Şirket, görüşmelerin sonuçları ve atılacak adımlar hakkında genel kuruldan sonraki altı ay içinde yeni bir açıklama yapacak.
CEO’ya destek yüzde 99,9
Ücret paketine yönelik yüksek muhalefete rağmen Joshua Schulman’ın yönetim kurulu üyeliği neredeyse oy birliğiyle onaylandı.
Schulman’ın yeniden seçilmesine hissedarların yüzde 99,90’ı destek verdi. Karşı oy oranı yalnızca yüzde 0,10 oldu.
Sonuçlar, hissedarların CEO’nun görevini sürdürmesine güçlü destek verdiğini ancak kazanabileceği ücretin büyüklüğü konusunda aynı ölçüde uzlaşamadığını ortaya koydu.
Kâr 26 milyondan 160 milyona çıktı
Joshua Schulman, Temmuz 2024’te Burberry’nin CEO’su olarak göreve başladı. Şirket, son dönemde klasik trençkotlar, eşarplar ve markanın İngiliz mirası üzerine kurulu yeni bir dönüşüm stratejisi yürütüyor.
Burberry’nin 2025/26 mali yılı geliri 2 milyar 420 milyon sterlin oldu. Karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 2 arttı.
Düzeltilmiş faaliyet kârı bir önceki yıldaki 26 milyon sterlinden 160 milyon sterline yükseldi. Bildirilen faaliyet kârı ise 115 milyon sterlin olarak gerçekleşti.
Sıradaki test 17 Temmuz’da
Burberry’nin ücret tartışmasından sonraki ilk önemli sınavı, 17 Temmuz’da açıklanacak birinci çeyrek işlem sonuçları olacak.
Yatırımcılar özellikle mağaza satışlarını, Çin ve Avrupa’daki talebi, faaliyet marjlarını ve dönüşüm planının gelir üzerindeki etkisini izleyecek.
Yeni sonuçların güçlü gelmesi, yüksek ücret paketini savunan yönetimin elini güçlendirebilir. Satışlarda yeniden zayıflama görülmesi hâlinde hissedarların ücret politikasına yönelik itirazları gündemde kalabilir.