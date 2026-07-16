Lüks devinde 16,4 milyon dolarlık maaş kavgası!



Kâr 26 milyondan 160 milyona çıktı

Joshua Schulman, Temmuz 2024’te Burberry’nin CEO’su olarak göreve başladı. Şirket, son dönemde klasik trençkotlar, eşarplar ve markanın İngiliz mirası üzerine kurulu yeni bir dönüşüm stratejisi yürütüyor.

Burberry’nin 2025/26 mali yılı geliri 2 milyar 420 milyon sterlin oldu. Karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 2 arttı.

Düzeltilmiş faaliyet kârı bir önceki yıldaki 26 milyon sterlinden 160 milyon sterline yükseldi. Bildirilen faaliyet kârı ise 115 milyon sterlin olarak gerçekleşti.