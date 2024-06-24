Maaş zamlarında kritik hafta: SSK ve Bağkur emeklisinin zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 temmuzda açıklanacak enflasyon verisinde. Enflasyon verisiyle 6 aylık rakamlar tamamlanacak ve maaşlara gelecek zam kesinleşecek. İlk 5 aylık verilere ve haziran ayı beklentilerine göre SSK ve Bağkur emeklisinin zammı yüzde 26’ya yaklaşacak.

16 milyon emekliye yapılacak zam için sayılı günler kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak son 6 aylık enflasyonla zam oranları netleşecek. İlk 5 aylık verilere ve haziran ayı beklentilerine göre SSK ve Bağkur emeklisinin zammı yüzde 26’ya yaklaşacak. 1 | 7

En düşük emekli maaşında rakamın 12.000 TL ile 13.000 TL arasında olması bekleniyor. Maaş zammının kök maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı ise belirsiz. Memur emeklisi de yüzde 9’un üzerinde enflasyon farkı alacak. 2 | 7

Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziranda enflasyon yüzde 2.52 olursa bu kez 6 aylık dönem için yüzde 9.3’lük enflasyon farkı oluşacak. Böylece 6 aylık zam yüzde 20.1 civarında oluşacak. Söz konusu rakam kesinleşirse en düşük memur maaşı 39 bin 400 lira, en düşük emekli memur aylığı ise 17 bin 703 lira olacak. 3 | 7