Maaş zamlarında kritik hafta: SSK ve Bağkur emeklisinin zammı ne kadar olacak?
Milyonların gözü 3 temmuzda açıklanacak enflasyon verisinde. Enflasyon verisiyle 6 aylık rakamlar tamamlanacak ve maaşlara gelecek zam kesinleşecek. İlk 5 aylık verilere ve haziran ayı beklentilerine göre SSK ve Bağkur emeklisinin zammı yüzde 26’ya yaklaşacak.
16 milyon emekliye yapılacak zam için sayılı günler kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak son 6 aylık enflasyonla zam oranları netleşecek. İlk 5 aylık verilere ve haziran ayı beklentilerine göre SSK ve Bağkur emeklisinin zammı yüzde 26’ya yaklaşacak.
En düşük emekli maaşında rakamın 12.000 TL ile 13.000 TL arasında olması bekleniyor. Maaş zammının kök maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı ise belirsiz. Memur emeklisi de yüzde 9’un üzerinde enflasyon farkı alacak.
Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziranda enflasyon yüzde 2.52 olursa bu kez 6 aylık dönem için yüzde 9.3’lük enflasyon farkı oluşacak. Böylece 6 aylık zam yüzde 20.1 civarında oluşacak. Söz konusu rakam kesinleşirse en düşük memur maaşı 39 bin 400 lira, en düşük emekli memur aylığı ise 17 bin 703 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI
Mevcut Durum: Asgari ücret sene başında yıllık olarak 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Sorun: Türk-İş'in hesaplamasına göre açlık sınırı 18 bin 969 liraya ulaştı.
Etkilenme: Zam yapılmazsa yaklaşık 8 milyon asgari ücretli yılın ikinci yarısında ekonomik sıkıntı yaşayacak.