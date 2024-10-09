Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi: Nakit promosyon 20 bin TL’ye yükseldi

ING

Emekli maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanıyor. ING Turuncu Hesap’a 75 bin TL ve üzerinde bakiye getirdiklerinde ek olarak 2 bin TL nakit promosyon alarak toplamda 20 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, mobil uygulamada yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya bankanın şubelerine gelerek emekli maaşlarını bankaya kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin -20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.