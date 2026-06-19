Maaşının yüzde 10'unu SpaceX'e yatırdı: 27 yaşındaki genç bir gecede milyoner oldu
SpaceX'in tarihi halka arzı şirket çalışanlarını da zengin etti. İki yıl boyunca maaşının yüzde 10'unu şirket hisselerine yatıran 27 yaşındaki Maryellyn Musselman, hisselerinin değerini açıklamasa da halka arz sonrası milyonlarca dolarlık servete ulaşan çalışanlar arasında gösteriliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SpaceX'in Nasdaq'ta gerçekleştirdiği tarihi halka arz, yalnızca şirketin kurucusu Elon Musk'a değil, binlerce çalışanına da büyük kazanç sağladı.
Şirket hisselerinin ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 19 yükselmesiyle SpaceX'in piyasa değeri 2,1 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, şirkette hisse sahibi olan çalışanların servetini kısa sürede katladı.
Bu isimlerden biri de 27 yaşındaki Virginia'lı denizci Maryellyn Musselman oldu. SpaceX'te görev yaptığı dönemde maaşının yüzde 10'unu şirket hisselerine dönüştüren Musselman, iki yıl boyunca elindeki hisseleri satmayarak biriktirdi.
Hisselerinin değerini açıklamadı
Roket fırlatmalarının ardından denizde oluşan enkazların temizlenmesi görevinde çalışan Musselman, halka arz sonrasında hisselerinin ne kadar değer kazandığını açıklamaktan kaçındı.
Wall Street Journal'a konuşan genç çalışan, hisselerini ne zaman satacağına henüz karar vermediğini belirtirken, elde edeceği gelirle kendi işini kurmayı hedeflediğini söyledi.
Binlerce çalışan servet kazandı
Piyasa uzmanlarının tahminlerine göre SpaceX'in halka arzı sonrasında yaklaşık 4 bin 400 çalışan milyoner statüsüne ulaştı.
Şirkette yalnızca üst düzey yöneticiler değil; teknisyenler, kaynakçılar ve baristalar gibi farklı pozisyonlarda görev yapan çalışanlar da yıllar içinde dağıtılan hisse programlarından yararlandı.
Analistler ikiye bölündü
SpaceX hisselerinin geleceği konusunda ise görüş ayrılıkları bulunuyor. Bazı analistler şirketin büyüme potansiyelinin devam ettiğini savunurken, bazıları mevcut piyasa değerinin aşırı yüksek olduğunu ve yatırımcılar açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Şirketin halka arz belgelerinde yer alan verilere göre SpaceX'in yapay zeka birimi xAI, geçen yıl 6,4 milyar dolar faaliyet zararı açıklarken 3,2 milyar dolar gelir elde etti.
Uzmanlar, halka arzın ardından oluşan yüksek beklentilerin önümüzdeki dönemde şirketin finansal performansıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.