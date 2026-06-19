Maaşının yüzde 10'unu SpaceX'e yatırdı: 27 yaşındaki genç bir gecede milyoner oldu

Bu isimlerden biri de 27 yaşındaki Virginia'lı denizci Maryellyn Musselman oldu. SpaceX'te görev yaptığı dönemde maaşının yüzde 10'unu şirket hisselerine dönüştüren Musselman, iki yıl boyunca elindeki hisseleri satmayarak biriktirdi.