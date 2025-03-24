Mart ve Nisan 2025'te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte dev şirketlerin temettü takvimi...

Borsa İstanbul’da Akçansa, Nuh Çimento, Garanti Bankası, Ford Otosan ve Tüpraş gibi sektörlerinin öncü şirketleri milyarlarca liralık temettü dağıtımaya hazırlanıyor.

2025 Mart ve Nisan aylarında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesi Çelebi, Alcar ve Türk Traktör gibi şirketlerde dikkat çekiyor.

İşte merakla beklenen temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...