Mart ve Nisan 2025'te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte dev şirketlerin temettü takvimi...
Borsa İstanbul’da Mart ve Nisan 2025 temettü ödeme tutarı ve takvimi belli oldu. Bankalardan sanayi devlerine kadar birçok şirket, yatırımcılarına milyarlarca lira nakit temettü dağıtmaya hazırlanıyor. İşte mart ve nisan ayı nakit temettü ödeme miktarları ve temettü ödeme takvimi...
Borsa İstanbul’da Akçansa, Nuh Çimento, Garanti Bankası, Ford Otosan ve Tüpraş gibi sektörlerinin öncü şirketleri milyarlarca liralık temettü dağıtımaya hazırlanıyor.
2025 Mart ve Nisan aylarında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesi Çelebi, Alcar ve Türk Traktör gibi şirketlerde dikkat çekiyor.
İşte merakla beklenen temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...
Mart 2025
AKCNS - Nakit temettü tutarları: 1.020.000.000,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 5,328 Temettü ödeme tarihi: 24/03/2025
NUHCM - Nakit temettü tutarları: 1.289.583.756,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 8,585 Temettü ödeme tarihi: 25/03/2025
AGESA - Nakit temettü tutarları: 850.000.000,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 4,722 Temettü ödeme tarihi: 26/03/2025
ANHYT - Nakit temettü tutarları: 2.125.000.000,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 4,942 Temettü ödeme tarihi: 26/03/2025
AKBNK - Nakit temettü tutarları: 5.401.240.000,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 1,039 Temettü ödeme tarihi: 26/03/2025
EGEEN - Nakit temettü tutarları: 141.987.500,000 Hisse başı nakit temettü ödemesi: 45,050 Temettü ödeme tarihi: 28/03/2025