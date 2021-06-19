Mavi Giyim, en çok prim yapan hisse oldu Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıranı ve kaybettireni....

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,78 kayıpla 1.391 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.388, en yüksek 1.468 puanı gördü. 1 | 5

Hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 265 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 760 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 280 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı. 2 | 5

En yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 797 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 424 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 602 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı. 3 | 5