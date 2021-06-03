Mayısta fiyat artışının en fazla olduğu ana harcama grupları Enflasyon mayıs ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık en yüksek artışın yaşandığı gruplar oldu.

Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Nisanda yüzde 17,14'e yükselen yıllık TÜFE, mayısta yüzde 16,59'a geriledi. Yıllık bazda yüzde 28,39 ile ulaştırma en yüksek artışın yaşandığı alt grup oldu.

1 | 13



İşte artışın en fazla olduğu ana harcama grupları: 2 | 13

Gıda ve alkolsüz içecekler

Bir önceki aya göre yüzde 0,29

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,04 3 | 13