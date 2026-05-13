McDonald’s'tan müşterileri kızdıran karar: Artık parayla satılacak
McDonald's, ABD’de restoran içindeki self-servis gazlı içecek makinelerini 2032’ye kadar tamamen kaldırmayı planlıyor. Şirket değişimin müşteri alışkanlıklarından kaynaklandığını belirtirken, sosyal medyada birçok kullanıcı ücretsiz içecek dolumunun kaldırılmasına tepki gösterdi.
McDonald's, ABD’de restoran içindeki self-servis gazlı içecek makinelerini 2032 yılına kadar tamamen kaldırmayı hedefliyor. Şirket, dönüşüm sürecini restoran yenilemeleriyle birlikte aşamalı şekilde uygulayacak. Böylece bazı şubelerde içecek makineleri bir süre daha kullanılmaya devam edecek.
Yeni sistemde müşteriler içeceklerini artık restoran içinde kendileri dolduramayacak. İçecekler çalışanlar veya otomatik sistemler tarafından tezgah arkasından servis edilecek. Bu değişiklikle birlikte müşterilerin kendi başına sınırsız içecek dolumu yapma dönemi de sona erecek.
Dijital siparişler kararın merkezinde
Şirket, kararın temel nedenlerinden birinin değişen müşteri alışkanlıkları olduğunu belirtiyor. Özellikle drive-thru, teslimat ve dijital siparişlerin toplam satışlar içindeki payının hızla arttığına dikkat çekiliyor.
McDonald’s ayrıca self-servis makinelerinin kaldırılmasıyla birlikte operasyonel verimliliğin artacağını, bakım maliyetlerinin azalacağını ve hijyen kontrolünün daha kolay sağlanacağını savunuyor.
Şirketin yeni içecek stratejisinde ise kişiselleştirilmiş içecekler ve ABD’de popüler hale gelen “dirty soda” tarzı ürünler öne çıkıyor. Böylece içecek kategorisinin müşteriler için başlı başına bir çekim alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.
Sosyal medyada tepki büyüdü
Karara yönelik en büyük tepki sosyal medya platformlarında ortaya çıktı. Özellikle Reddit kullanıcıları, uygulamanın restoran içinde yemek yiyen müşterileri uzaklaştıracağını savundu.
Bazı kullanıcılar ücretsiz içecek dolumunun fast-food deneyiminin önemli bir parçası olduğunu belirtirken, artan menü fiyatlarıyla birlikte bu avantajın kaldırılmasının “daha fazla ödeyip daha az hizmet almak” anlamına geldiğini ifade etti.
Müşteriler ayrıca kendi içecek karışımlarını hazırlama özgürlüğünün de ortadan kalkacağından şikayet ediyor. Self-servis makineler sayesinde farklı gazlı içecekleri karıştırarak tüketen kullanıcılar, yeni sistemde bu esnekliğin kaybolacağını düşünüyor.
Rakip zincirler fırsat görüyor
Karar sonrası bazı rakip fast-food zincirleri ise ücretsiz içecek dolumu uygulamasını sürdüreceklerini vurgulamaya başladı. Özellikle Burger King gibi zincirlerin bu politikayı müşteri dostu bir avantaj olarak öne çıkardığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre ücretsiz içecek dolumunun kaldırılması, özellikle fiyat hassasiyeti yüksek müşterilerin restoran tercihlerini etkileyebilir.