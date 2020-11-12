Meclis'te kabul edildi: İşte vergi yapılandırmasında yapılması gerekenler

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, kamuoyu tarafından merakla beklenen, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Metnin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip gerçekleşecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin yapıldığı dönemden itibaren tüm kesimler tarafından ilgi ile beklenen matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeler teklife eklenmedi. Daha önceki yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.