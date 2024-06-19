MEMUR, EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için son tahmin
Milyonlar, temmuz ayında maaş zammı alacak. Memur ve emeklilerin maaş zammı için son bir veri kaldı. Emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı aldı. Zam gündemiyle beraber en düşük emekli maaşı ve refah payıyla ilgili oranlar konuşulmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı ve maaş zammında son rakam tahmini geldi. Peki, emekliye refah payı verilecek mi?
Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammı için çeşitli senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı da netleşecek. Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte emekli zammında son tahmin...
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, memur ve emekli maaşı zammı için oran tahminini açıkladı. Milliyet'e konuşan Yılmaz, "İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz. Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerimiz için maaş farkı yüzde 25,86 memur ve memur emeklisi için ise yüzde 20,39 olarak belirlenebilir" dedi.
Emekliye rafah payı verilecek mi?
Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti. SGK Uzmanı, refah payıyla ilgili şunları söyledi:
"Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre yüzde 5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben yüzde 10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.
Ayrıca kamu emeklileri ve memurlarımız toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Geçmiş dönemde halihazırda görevde olan memurlar hariç diğer emeklilerin tamamının maaş farklarının eşitlendiğini gözlemlemekteyiz. Bu varsayımda SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 refah payı verilirse zam oranlarının eşitlenebilmesi için memur emeklisine yüzde 10 refah payı verilmesi gerekli. Bu durumda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine refah payı ile birlikte yüzde 30,86 oranında zam yapılacaktır.