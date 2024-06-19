MEMUR, EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için son tahmin

Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammı için çeşitli senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı da netleşecek. Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte emekli zammında son tahmin...

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, memur ve emekli maaşı zammı için oran tahminini açıkladı. Milliyet'e konuşan Yılmaz, "İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz. Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerimiz için maaş farkı yüzde 25,86 memur ve memur emeklisi için ise yüzde 20,39 olarak belirlenebilir" dedi.

Emekliye rafah payı verilecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti. SGK Uzmanı, refah payıyla ilgili şunları söyledi:

"Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre yüzde 5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben yüzde 10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.