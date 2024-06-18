Memur ve emekli maaş zammı 2024: Milyonlar için bayram sonrası kritik dönem! İşte tüm olasılıklar... Kurban Bayramı'ndan sonraki 2 hafta çalışanlar, memur ve emekliler için büyük öneme sahip. Milyonlar, maaş zammı için temmuzu bekliyor. Yılda 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Maaşlarla ilgili düzenleme yapılacaksa bu 2 hafta içerisinde yapılması gerekiyor.

Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişinin gündeminde. Memur ve emekliler gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli olacak. 1 | 8

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak. 2 | 8

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. 3 | 8