Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

3 Aylık enflasyon farkı ne kadardı?

2026 yılının ilk üç ayı (ocak, şubat ve mart) için açıklanan resmi verilere göre üç aylık enflasyon farkı %10.04 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-kur emeklileri %10.04 zam almayı hak etti. 6 aylık enflasyon farkı sonrası rakamlar netleşecek.

ilk 6 ay için yüzde 11 zam alan memur ve memur emeklisi için henüz enflasyon farkı oluşmadı.