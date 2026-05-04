Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon rakamlarını duyuracak. Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3 üzerinde bir artış göstereceği yönünde... Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu istatistiğe çevrilmişken peş peşe "4 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusu geliyor.
Türkiye'nin gözü bir kez daha enflasyon rakamlarında...
Emekli ve memur maaşı zammı temmuz ayında netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı saat 10.00'da belli olacak.
AA Finans Anketi'nin nisan ayında yüzde 3,19 artış beklentisi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı yaklaşık %13,55 olur.
Memur ve memur emeklisinin ise enflasyon farkının yaklaşık %9,45 olması bekleniyor.
3 Aylık enflasyon farkı ne kadardı?
2026 yılının ilk üç ayı (ocak, şubat ve mart) için açıklanan resmi verilere göre üç aylık enflasyon farkı %10.04 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-kur emeklileri %10.04 zam almayı hak etti. 6 aylık enflasyon farkı sonrası rakamlar netleşecek.
ilk 6 ay için yüzde 11 zam alan memur ve memur emeklisi için henüz enflasyon farkı oluşmadı.