Memur ve emekli temmuz zammıyla bu ödemelerin hepsi değişecek! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammına çevrildi. 3 Temmuz'a sayılı günler kala memur ve emekliye ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Memur ve emeklinin maaş zammıyla beraber bazı ücretlerde de değişiklik meydana gelecek. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında da ücretler yükselecek. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Hürriyet'in haberine göre, son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ne kadar?

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.