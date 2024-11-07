Memur ve emekli zammı 2025'te ne kadar olacak? İşte son verilere göre 2025 memur zam oranı
Memur ve emeklilerin maaş zammı netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 4 aydaki enflasyon yüzde 12,06 oldu. Son rakamlarla birlikte memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2025 memur ve emekli maaş zammı ne olur? İşte memur ve emekli zammında son durum...
Milyonlarca memur ve emeklisi 2025'te ne kadar zam alacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. CNBC-e'nin haberine göre bu kapsamdaki emeklilerin 2024'ün ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06'ya çıktı.
İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.
Memur ve memur emeklisi zam oranı ne olacak?
Memur ve memur emeklileri için zam hesabı farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor.
Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 10'u toplu sözleşme zammı yüzde 9,31'i enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 19,31 zam aldı.