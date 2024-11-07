Memur ve emekli zammı 2025'te ne kadar olacak? İşte son verilere göre 2025 memur zam oranı

Milyonlarca memur ve emeklisi 2025'te ne kadar zam alacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. 1 | 7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. 2 | 7

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. CNBC-e'nin haberine göre bu kapsamdaki emeklilerin 2024'ün ikinci yarısı için alacağı zam şimdiden yüzde 12,06'ya çıktı. İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı. 3 | 7