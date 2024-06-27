MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kulislerde konuşulanları açıkladı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. Temmuz maaş zammına 6 gün kala memur ve emekli maaş zammının ne kadar olacağına ilişkin tahminler de hızlandı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz kulislerde emekli zammıyla konuşulan son bilgileri paylaştı.
Milyonların gözü, 3 Temmuz'daki haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve emekliler maaş zammının ne kadar olacağını merak ederken son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.
Memur ve emekli zammıyla ilgili çeşitli senaryolar gündeme gelse de emekliye refah payı verilmesi seçenekler arasından kalktı.
Emekliye refah payı verilecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a dün "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu yöneltildi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.
Öte yandan kamuoyunda emeklilerin kök maaşlarına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekli kök maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı ne olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli zammında son kulis bilgilerini paylaştı.
Milliyet'e konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Kök maaş olarak tabir edilen aslında kişilerin çalışma hayatı boyunca maaşından kesilen uzun vadeli primler vasıtası ile kanunların emrettiği şekilde bağlanan maaştır. Eğer emekli maaşınız 10 bin TL’nin altında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.