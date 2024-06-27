MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kulislerde konuşulanları açıkladı

Milyonların gözü, 3 Temmuz'daki haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve emekliler maaş zammının ne kadar olacağını merak ederken son bir veri kaldı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.

Memur ve emekli zammıyla ilgili çeşitli senaryolar gündeme gelse de emekliye refah payı verilmesi seçenekler arasından kalktı.