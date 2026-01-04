Memur ve emekli zammında son viraj: Enflasyon oranı bekleniyor
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylık artışı, yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Tahminler artış oranının yüzde 12-13 aralığında şekilleneceğine işaret ederken, en düşük emekli aylığı için TBMM’de yasal düzenleme hazırlığı yapıldığı belirtiliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2026 yılı ocak ayı maaş artış oranları, 5 Ocak Pazartesi açıklanacak enflasyon verisiyle netlik kazanacak. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 12-13 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu oranlar doğrultusunda emekli aylıklarına zam yapılacak.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, refah payı ihtimali zayıf görülürken, bu konuda son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor.
Pazartesi günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun da (EKK) toplanarak özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 12 olması halinde halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 18 bin 900 TL’ye, yüzde 13 olması durumunda ise 19 bin 75 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
Türkiye'nin haberine göre kök maaşı bu tutarların altında kalan emekliler için TBMM’de yasal düzenleme yapılacağı, oluşacak farkın Hazine tarafından karşılanacağı belirtiliyor.
Yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı kapsamında bulunduğu ifade edilirken, düzenleme yapılmaması halinde kök maaşı düşük olan emeklilerin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabileceği dile getiriliyor.
Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak.
Toplam artış oranının yüzde 18-19 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.