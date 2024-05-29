Memur ve emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? Türkiye yüksek enflasyonla mücadele için hamle üzerine hamle yapıyor. Emeklinin refah düzeyini artırmak için paketler açıklanırken, milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zamma kilitlendi. 6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde işçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25, memur emeklisi ise yüzde 20 zam alacak. İşte emekli zammında son durum…

Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK’lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor. Bu nedenle milyonların gözü Temmuz zammında… 1 | 9

Emekli ve memur maaşları Temmuz ayında altı aylık enflasyon oranına göre zamlanacak. Memur emeklilerinin zamlarında toplu sözleşme faktörü rol oynuyor. TÜİK dört aylık enflasyonu yüzde 18.72 olarak açıkladı. Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarıyla birlikte altı aylık enflasyonun yüzde 25'in biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. 2 | 9

Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 TL’den 15 bin 504 TL’ye, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 TL’den 13 bin 146 TL’ye çıkacak. Kök aylığı 8 bin TL olup 10 bin TL emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 TL, 10 bin TL olanların 12 bin 546 TL olacak. 3 | 9