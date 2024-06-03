Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde: Maaş zammı için olası oranlar belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, emekli ve memurlar tarafından bekleniyor. Bugün açıklanacak veriyle 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti. Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? İşte olası memur ve emekli maaşları...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına dair veriler belli olacak. TÜİK, emekli ve memurlar tarafından beklenen enflasyon verisini, bugün saat 10.00'da açıkladı.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.
Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Emekli ve memur maaşına zam ne kadar olacak?
Piyasalar mayısta enflasyonun aylık bazda yüzde 3.04 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda 5 aylık enflasyon ise yüzde 22.33'e çıkacak. Buna göre, emeklilerin yüzde 22.33, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17.02'lik zammı kesinleşmiş olacak.