Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde: Maaş zammı için olası oranlar belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına dair veriler belli olacak. TÜİK, emekli ve memurlar tarafından beklenen enflasyon verisini, bugün saat 10.00'da açıkladı.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.