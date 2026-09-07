Memur ve emeklinin ocak zammı hesabı değişti: OVP sonrası yeni oranlar ortaya çıktı

Böylece yeni OVP’deki yüzde 28,4’lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,04; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7’lik maaş artışı öngörülüyor.