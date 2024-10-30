Memur ve emeklisinin zam oranı netlik kazanıyor! İşte konuşulan rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklisi ocak ayında alacağı zamlı maaşa odaklandı. Enflasyon düşme eğilimine girse de, emeklilier en çok etkilenen kesim oldu. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri için son çeyrekte üç aylık enflasyon giderek önem kazandı. 1 | 10

Temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedilirken işçi emeklilerinin de yüzde 8,92'lik zammı kesinleşmiş oldu. Haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam alan emekliler şimdi son 6 aylık enflasyon oranına odaklandı. 2 | 10

Enslasyon farkı Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Ancak enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için memurlar enflasyon farkı almaya hak kazanamadı. 3 | 10