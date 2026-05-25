Memur ve emekliye çift zam hesabı! Temmuz ve ocak maaşları için yeni oranlar ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş artışlarıyla ilgili yeni tahminler netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın enflasyon raporu ve piyasa katılımcıları anketi, temmuz ve ocak dönemlerinde uygulanabilecek zam oranlarına dair dikkat çeken veriler sundu.
Türkiye’de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevirdi.
Açıklanan enflasyon beklentileriyle birlikte maaş zamları için iki farklı senaryo gündeme gelirken, taban aylıklarda yeni artış ihtimali de yeniden konuşulmaya başlandı.
İlk dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından gözler mayıs ve haziran verilerine çevrildi.
Merkez Bankası tahminine göre yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 17,38’e ulaşabileceği belirtilirken, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının da aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da hesaplanıyor. Beklentilere göre memurların temmuz ayında yüzde 5,75 enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 13,15 seviyesinde maaş artışı alabileceği değerlendiriliyor.
Ekonomistlerin yer aldığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise daha yüksek oranlar öne çıktı. Ankete göre ilk altı aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşabileceği tahmin edilirken, bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,58 zam yapılabileceği ifade edildi.
Piyasa tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 14,31 seviyesine kadar çıkabilir. Bu oran içerisinde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Kesin rakamlar ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.
Taban aylıklarla ilgili yeni düzenleme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılabileceği belirtilirken, milyonlarca emekli hükümetten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Yalnızca temmuz değil, ocak ayında yapılacak artışlara ilişkin ilk tahminler de ortaya çıktı. Merkez Bankası senaryosuna göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 7,34 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, ocak ayında da yeni maaş artışları gündeme gelecek.
Ekonomide enflasyonun seyri, enerji fiyatları, döviz kuru ve küresel gelişmeler maaş artışlarında belirleyici olacak.
Özellikle yılın ikinci yarısında açıklanacak ekonomik veriler, memur ve emeklilerin gelirlerinde oluşacak artışın seviyesini doğrudan etkileyecek.
Temmuz ayında açıklanacak nihai enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları kesinleşecek.
Hem maaş artışı hem de taban aylık düzenlemesi konusunda beklentiler yükselirken, milyonlarca vatandaş yeni dönemde alacağı maaşı merakla bekliyor.