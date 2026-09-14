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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,61’lik yıl sonu TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,07, memurlar ile memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor. Memur zammı yalnızca maaşlara değil; aile yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve bazı sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.

Remziye Karakuş
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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak artışa çevrilirken Merkez Bankası’nın son anketinden çıkan enflasyon tahmini zam hesaplarını da değiştirdi. 

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 2

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığından memur maaşlarına, aile yardımlarından engelli aylıklarına kadar çok sayıda ödeme yeniden hesaplanacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 3

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 29,61 olarak yer aldı.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 4

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,07 olacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 5

Halen 23 bin 552 lira olan taban emekli aylığının da bu oranda artırılması halinde 25 bin 924 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 6

Aynı enflasyon tahminine göre memurlar ve memur emeklileri için ocak ayındaki artış yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 7

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 849 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 52 liraya çıkacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 8

Yüzde 8,01’lik artış tahmininin gerçekleşmesi halinde bazı memur maaşları şöyle olacak:

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 9

Memur (Lise 9/1) 75.848 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 10

Memur (Üni. 9/1) 78.928 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 11

Şube Müdürü (1/4) 115.690 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 12

Öğretmen (Uz. 1/4) 99.548 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 13

Başkomiser (3/1) 109.351 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 14

Polis (8/1) 100.037 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 15

Uzman Doktor (1/4) 184.405 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 16

Hemşire (Üni. 5/1) 91.641 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 17

Avukat (1/4) 110.316 TL

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 18

Memur maaşlarındaki artış, aile yardımı ödemelerini de etkileyecek. 

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 19

Yüzde 8,01’lik artış gerçekleşirse çalışmayan eş için verilen yardım 3 bin 581 liradan 3 bin 868 liraya yükselecek.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 20

Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 851 liraya, 6 yaş üstündeki çocuklar için 425,42 liraya çıkacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 21

Memurların toplu sözleşme ikramiyesinde de yükseliş öngörülüyor. Haberdeki hesaba göre aylık 1113 lira olan ikramiye, yüzde 8,01’lik zamla 1203 liraya ulaşacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 22

Böylece ocak zammı, memurlar açısından yalnızca aylık maaş artışıyla sınırlı kalmayacak; aile ve çocuk yardımları ile ikramiyeleri de yukarı taşıyacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 23

Sosyal destek ödemeleri de memur maaşlarındaki değişimden etkilenecek. Haberdeki hesaplamaya göre 7 bin 256 lira olan 65 yaş aylığı 7 bin 838 liraya yükselecek.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 24

Yüzde 40-69 arasında engeli bulunanların aylığı 5 bin 793 liradan 6 bin 257 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların aylığı ise 8 bin 689 liradan 9 bin 385 liraya çıkacak.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 25

Ağır engelli raporu bulunan ve günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen evde bakım desteğinin 15 bin 755 liradan 17 bin 17 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Memur ve emekliye ocak zammı hesabı: Maaşlar, ikramiyeler ve sosyal yardımlar değişecek - Resim: 26

Tüberküloz veya SSPE hastalarına kronik hastalık yardımı kapsamında yapılan 15 bin 755 liralık destek ödemesi de aynı hesaplamayla 17 bin 17 liraya ulaşacak.

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