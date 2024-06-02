Memur ve memur emeklisi için kritik gün yarın Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği temmuz ayındaki maaş artışı için geri sayım başladı. Maaş zam oranlarını belirleyecek olan mayıs ayı enflasyon verileri yarın saat 10:00'da açıklanacak. Mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da belli olacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammı oranlarına çevrildi. İlk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı ve mayıs enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak. 1 | 8

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları da daha net ortaya çıkacak. 2 | 8

Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine dayanarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olabileceğini öngörülüyor. Ancak, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 19,5 ile yüzde 20,5 arasında olabileceği ve yuvarlak olarak yüzde 20'lik bir zam yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Kesin sonuçlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak. 3 | 8