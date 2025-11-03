MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar?

Milyonların gözü bugün TÜİK'teydi… Kurum saat 10.00'da ekim ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu oranlar ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı şekillendi. Bugün art arda gelen sorulardan biri de "4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar" oluyor.