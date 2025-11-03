MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE rakamları ile birlikte memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Şimdi on binlerce kişi araştırma içerisinde ve dillerden düşmeyen soru "4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar" şeklinde...
Milyonların gözü bugün TÜİK'teydi… Kurum saat 10.00'da ekim ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu oranlar ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı şekillendi. Bugün art arda gelen sorulardan biri de "4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar" oluyor.
4 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar?
Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu. TÜİK saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 , yıllık yüzde 32,87 arttı.
TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrası memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu. Bu fark, toplu sözleşme gereği uygulanacak yüzde 11’lik zamla birleştiğinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam artış oranı yüzde 16'ya ulaşacak.