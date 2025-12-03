Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisinin gözü yeniden TÜİK'te… Bugün açıklanacak verilerle birlikte milyonların alacağı maaş zammı az çok şekillenecek. ÜFE ve TÜFE rakamları sonrası memur ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Şimdi haberler yakından takip edilirken peş peşe gelen sorular "Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" ve "2026 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak" şeklinde...
Milyonların beklediği rakamlara çok az kaldı. 7'den 70'e herkesin gözü bugün TÜİK'te… Açıklanacak rakamlarla emekliye, memura, işçiye ocak ayında yapılacak zam oranı aşağı yukarı belli olacak. Milyonlar daha sonra aralık ayı enflasyon oranlarına kilitlenecek. Bugün yoğun şekilde gelen sorular "Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu", "2026 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak" oluyor. İşte detaylar...
Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
TÜİK milyonların sabırsızlıkla beklediği enflasyon verilerini henüz açıklamadı. ÜFE ve TÜFE oranları saat 10.00'da ilan edilecek ve 5 aylık enflasyon rakamları bu sayede hesaplanacak. 4 aylık enflasyon farkı memur için yüzde 5'ti.
Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisinin aralık ayında gelecek enflasyon oranları sonrası maaşı belli olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Bu beklenti tuttuğu takdirde memur ve memur emeklisine yüzde %6,38 artı yüzde 11 zam olur.