Milyonların beklediği rakamlara çok az kaldı. 7'den 70'e herkesin gözü bugün TÜİK'te… Açıklanacak rakamlarla emekliye, memura, işçiye ocak ayında yapılacak zam oranı aşağı yukarı belli olacak. Milyonlar daha sonra aralık ayı enflasyon oranlarına kilitlenecek. Bugün yoğun şekilde gelen sorular "Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu", "2026 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak" oluyor. İşte detaylar...