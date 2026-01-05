Ocak ayı memur ve memur emeklisi için zam anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası 6 aylık enlfasyon farkı belli olacak. Memur ve memur emeklisi bu oranları öğrenmek için can atarken tekrar tekrar "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularına yanıt aranıyor.