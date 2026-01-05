MEMUR VE MEMUR EMKLİSİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur emeklisi maaşı zam oranı
Deyim yerindeyse dananın kuyruğu bugün kopuyor. Memur, memur emeklisinin yüzde 11'lik zammına bugün bir de 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurun ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşecek. Milyonlarca kişi bu oranı öğrenmek adına sabahın ilk ışıklarından bu yana "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularını yöneltiyor.
Ocak ayı memur ve memur emeklisi için zam anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası 6 aylık enlfasyon farkı belli olacak. Memur ve memur emeklisi bu oranları öğrenmek için can atarken tekrar tekrar "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularına yanıt aranıyor.
Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur, memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranı sonrası belli olacak. Kurum saat 10.00'da verileri paylaşacak ve her iki kesimin yüzde 11'lik zammına 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak.
Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak açıklanmıştı.
Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu?
Henüz zam oranı netleşmezken ekonomistler memur ve memur emeklisi için yüzde 18-19 oranında bir zam bekliyor.
Öte yandan Ankara kulislerinde refah payı bekletişi bir haylü düşük.