Menemen Ovası’nda brokoli hasadı başladı: Tarlada 10–15 TL olan ‘yeşil altın’, pazara gelene kadar üç katına çıkıyor

Verimli toprak yapısı ve iklim avantajıyla kışlık sebze üretiminde öne çıkan İzmir’de bu yıl brokoli rekoltesinin 65 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. TÜİK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki brokoli üretiminin yaklaşık yarısı İzmir’den karşılanıyor. Menemen, Torbalı ve Ödemiş havzalarında toplanan ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke genelindeki hallere sevk ediliyor.