Menemen Ovası’nda brokoli hasadı başladı: Tarlada 10–15 TL olan ‘yeşil altın’, pazara gelene kadar üç katına çıkıyor
Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Menemen Ovası’nda brokoli hasadı başladı. İzmir genelinde 60 bin tonu aşan rekolte beklentisi üreticiyi memnun ederken, tarlada 10–15 TL arasında alıcı bulan brokolinin fiyatı tüketiciye ulaşana kadar 40–50 TL’ye çıkıyor.
Verimli toprak yapısı ve iklim avantajıyla kışlık sebze üretiminde öne çıkan İzmir’de bu yıl brokoli rekoltesinin 65 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. TÜİK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki brokoli üretiminin yaklaşık yarısı İzmir’den karşılanıyor. Menemen, Torbalı ve Ödemiş havzalarında toplanan ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke genelindeki hallere sevk ediliyor.
Üreticiler, verimden memnun olsalar da mazot, gübre ve işçilik gibi maliyet kalemlerinin kâr marjlarını baskıladığını belirtiyor. Tarladan 10–15 TL arasında çıkan brokoli, komisyon, nakliye ve pazar paylarıyla birlikte tezgâhta üç kata yakın fiyat artışıyla tüketiciye ulaşıyor.
“Çiftçi düşük fiyata eziliyor, tüketici yüksek fiyata alıyor”
Menemen’in Yanıköy Mahallesi’nde üretim yapan Turgay Yıldırım, hem üreticinin hem tüketicinin fiyat dengesizliği nedeniyle mağdur olduğunu söyledi:
“Brokoliyi hale 10 liradan götürüyoruz; halde pazarcı ve marketçiler üzerine ekleme yaparak 40–50 liraya satıyorlar. Biz düşük fiyata ezilirken halk yüksek fiyata almak zorunda kalıyor. Bu dengenin bir türlü sağlanamaması hem üreticiyi hem tüketiciyi zorluyor.”
Yıldırım, brokolinin zahmetli bir üretim sürecine sahip olduğuna dikkat çekerek dikimden hasada kadar fide hazırlığı, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi çok aşamalı bir bakım gerektiğini vurguladı.
“Yeşil altın çok zahmetli bir ürün”
Hasatta çalışan kadın işçilerin topladığı brokolileri kasalayan Arif Budak ise işçiliğin zorluğuna işaret etti:
“Ekim ayında diktiğimiz fidelerin çapalama ve ilaçlama süreçleri oluyor. Aralık ayında kesime başlıyoruz, durumuna göre bu süreç 1 ila 3 ay sürebiliyor. Sabah 6’da tarladayız, çamurun içinde çalışıyoruz. Brokoli gerçekten ‘yeşil altın’ denilen bir ürün; hem zahmetli hem de çok sağlıklı.”