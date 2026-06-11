Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Tüm Türkiye'nin gözü bu verilerde... Enflasyon rakamlarının ardından Merkez'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bugün sıkça gelen soruların başında "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" geliyor.
Merkez Bankası mart ve nisan aylarında faizleri sabit bıraktı. Mayıs ayında toplantı yapılmazken haziran ayında nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Bugün milyonlar kararı beklerken "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
Hayır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Merkez Bankası bugün saat 14.00'te kararını duyuracak.
Uzmanlar jeopolitik gelişmeler ve enflasyon rakamları nedeniyle bugün de faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler de haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.