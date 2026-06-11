Merkez Bankası mart ve nisan aylarında faizleri sabit bıraktı. Mayıs ayında toplantı yapılmazken haziran ayında nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Bugün milyonlar kararı beklerken "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu ağır basıyor.