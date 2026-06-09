Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı açıklanıyor, ne zaman duyurulacak?
Merkez Bankası bu hafta toplanıyor. Enflasyon sonrası gözler PPK'da… Savaş tüm dengeleri altüst ederken enflasyon da fırladı. Gelen rakamlar sonrası Merkez'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Türkiye ekonomisinin en kritik gündemlerinden biri Merkez Bankası faiz kararları... Ekonomik dengelerin seyrini belirleyen kararın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Peş peşe gelen sorulardan biri de "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı?
Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta toplanıyor. TCMB kararı 11 Haziran Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.
Uzmanlar faiz indirimi beklemezken faizlerin yüzde 37'de sabit kalacağını öngörüyor.