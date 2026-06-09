Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı açıklanıyor, ne zaman duyurulacak?

Türkiye ekonomisinin en kritik gündemlerinden biri Merkez Bankası faiz kararları... Ekonomik dengelerin seyrini belirleyen kararın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Peş peşe gelen sorulardan biri de "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...